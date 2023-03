Los seis candidatos de Díaz Ayuso para acabar con "la ineficacia y la desidia" en el sur de la región

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha fijado como objetivo superar el resultado electoral del 4M y para ello, desde su partido, son conscientes de la importancia de revalidar las victorias conseguidas en los municipios del sur de la región.

Para ello, ha designado a seis candidatos que buscan acabar con "la ineficacia y la desidia" de la izquierda para "resucitar" el sur. Miguel Ángel Recuenco (Leganés), Noelia Núñez (Fuenlabrada), José Antonio Mesa (Getafe), José Manuel Zarzoso (Parla), Antonio González Terol (Alcorcón) y Manuel Bautista (Móstoles) son los elegidos para este alcanzar este propósito.

Se trata de caras nuevas, perfiles jóvenes (ninguno supera los 50 años) y con experiencia profesional para estos municipios del 'cinturón rojo' de la región. "Soy un político con vocación de quemarme. Estoy de paso en esto. No me voy a permitir no dar lo mejor de mí, incluso sacrificando cosas importantes", resume Recuenco, en declaraciones .

En estas ciudades, tradicionalmente gobernadas por la izquierda, Ayuso consiguió una contundente victoria en los últimos comicios pero, tal y como reconocen fuentes 'populares', el escenario es ahora diferente al de 2021. Además de la regional, se introduce la papeleta municipal y ven clave "frenar" el empuje que pudieran tener los ahora alcaldes. "Del socialismo se sale", volverá a proclamar tanto la presidenta como sus candidatos en esta zona de la Comunidad.

Para aprovechar el 'efecto Ayuso', el PP ha instalado vallas, rotulado autobuses y pegado carteles en las ciudades del sur con la imagen de la presidenta y los aspirantes a las alcaldías. "Tenemos mucho trabajo por delante. Estamos obligados a una gran remontada", decía la jefa del Ejecutivo madrileño esta misma semana a los suyos.

BALANCE "DEVASTADOR"

Por su parte, los candidatos, designados hace meses, ya se han puesto en marcha. En declaraciones , Zarzoso apunta a que "después de cuatro décadas socialistas en el poder", el balance en Parla no puede ser "más devastador". "Los datos de inseguridad están disparados (...) Hay miedo en las calles. Esto no es hablar mal del municipio, es reconocer un problema que hay que afrontar con acciones y hechos contundentes", remarca a continuación.

El candidato 'popular' quiere que la ciudad deje de ser "el patito feo de todo Madrid". Así, frente a la política socialista dirigida "a mantenerse en los mismos sillones", apuesta por potenciar los desarrollos industriales, construir más de 40.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas y desarrollar una política antiokupa.

"Otro Móstoles es posible", proclama Bautista, quien ve una ciudad "abandonada y dejada desde todos los puntos de vista" y propone "honestidad frente a enchufismo y nepotismo" y "capacidad de gobierno frente a incapacidad".

El primer paso si alcanza la Alcaldía será analizar las cuentas para poder sacar adelante cuanto antes un Presupuesto. Tras ello, quiere bajar los impuestos, convertir el futuro polideportivo Andrés Torrejón en un 'Wizink 2', ahondar en la limpieza y lanzar un plan integral para las salidas y entradas del municipio por carretera.

HAY QUE "APROVECHAR EL POTENCIAL"

Núñez, por su parte, lamenta que Fuenlabrada sea "una gran ciudad" pero esté "abandonada, sin proyectos ni un rumbo claro". A su juicio, "no saben aprovechar todo el potencial que tiene". "Es la hora de que haya ilusión por nuestro municipio, de nuevas ideas y propuestas", ha enfatizado.

Un nuevo plan de vivienda, aumentar el número de agentes de la Policía Local, impulsar la política social, rehabilitar polígonos industriales y una app para que los vecinos notifiquen incidencias con la limpieza son algunas de las medidas que quiere poner en marcha.

"La izquierda gobierna desde la ideología y lo que hay hacer es gestionar desde el sentido común, teniendo en cuenta la realidad", apunta González Terol, quien pone sobre la mesa su gestión al frente de Boadilla, municipio límitrofe.

Afirma que al actual Gobierno "le falta experiencia, conocimiento, formación, dedicación y compromiso con la ciudad". Su objetivo, según cuenta , es que la ciudad deje de estar "paralizada" y "secuestrada en el pasado" y sus primeros pasos serían auditar las cuentas para impulsar un nuevo plan de general así como mejorar la limpieza y la seguridad.

UNA "REVOLUCIÓN" FRENTE A UN PSOE "INOPERANTE"

"Solo hay dos opciones: seguir como estamos con un PSOE inoperante o aplicar una revolución que convierta Leganés en una referencia en la Comunidad", ha señalado Recuenco. Para el 'popular', la ciudad está "muerta" y hay que "resucitarla y darle vida". "Está hundida y hay que remangarse desde del minuto uno", ha manifestado.

Entre sus apuestas, destaca su proyecto para dar vida e identidad a cada no de los barrios a través del deporte y la cultura, regenerar la zona de Butarque o apostar por un distrito de innovación. Para todo ello, cree que antes se debe contar con "una ciudad segura, limpia y atractiva para el tejido empresarial

"Getafe es una ciudad con enorme potencial pero lastrada por 40 años de socialismo y ocho años de una alcaldesa que solo será recordada por su sectarismo", señala Mesa, quien afea a los socialistas haber tratado de imponer una "agenda ideológica" antes de solucionar los problemas de los ciudadanos.

Así, se presenta como "la única alternativa de cambio real, de centralidad y buena gestión frente al sectarismo y desidia en la gestión" y como prioridades fija cubrir las vacantes de Policía Local, bajar el IBI, recuperar los márgenes del río Manzanares y revitalizar la calle Madrid, eje principal de la ciudad.