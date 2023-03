La secretaria general de Amyts ve las posturas con la Consejería de Sanidad "muy alejadas"

El comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria ha lamentado este jueves que la Consejería de Sanidad actúe como "barrera" para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a un "conflicto tan doloroso" como este que se prolonga ya más de tres meses.

"Nuestras expectativas siempre son resolver el conflicto pero es verdad que la Consejería lo está poniendo muy difícil, en el sentido de que está funcionando como una barrera que se mueve muy poco", ha lamentado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, sindicato convocante de los paros.

En declaraciones a los medios en la sede del sindicato, la portavoz del comité de huelga ha recalcado de cara a la reunión que este jueves mantendrán con la Consejería de Sanidad que las posturas, igual que estaban la semana pasada, "siguen muy alejadas". "Vamos a ver si podemos entre todos un acercamiento que termine con un conflicto tan doloroso como un conflicto durante tres meses", ha explicado.

En cuanto a las propuestas que el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero puso sobre la mesa en la reunión con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO., UGT, Amyts, Satse, CSIT Unión Profesional) en el encuentro del lunes, Hernández se ha mostrado escéptica en cuestiones como la jornada de 35 horas semanales.

"No está concretado en ninguna resolución ni en ningún calendario específico. Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de 35 horas y eso no se ha plasmado en nada concreto. Tenemos muy claro que no es casual que salga en la mesa ordinaria ni que salga en esta reunión, tiene mucho que ver con estas jornadas de huelga que se ha convocado", ha explicado.

En cualquier caso, ha dicho esperar que "todo esto sirva para reactivarlo y la Comunidad de Madrid vuelva a esas 35 horas o al menos se pueda hacer con una organización diferente y de carácter voluntario del cumplimiento de las 37,5 horas, que tiene la particularidad de la sustracción de los 222 euros".