Díaz Ayuso considera que la manifestación por la sanidad demuestra "la frustración" de la izquierda ante las urnas

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que la manifestación por la sanidad pública que recorrió este domingo las calles de la capital demuestra "la frustración" de la izquierda para movilizar a un electorado que es consciente "que están sin un solo motivo para ir a las urnas".

"Quizás la manifestación de ayer fue un éxito para aquel que pretende tener algún motivo para decirle a los suyos que tienen que ir a las urnas pero para el conjunto de los españoles, y desde luego de los madrileños, no lo es", ha señalado la presidenta en declaraciones a los periodistas, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en Jerusalén.

Ayuso ha criticado que se la haya calificado de "terrorista sanitaria" y de "asesina" así como que se dijese este domingo durante la marcha que habría que abrirle "las tripas".

"La sociedad española rechaza hoy las políticas de la izquierda y lo único que se vio ayer en la manifestación es precisamente esa frustración", ha manifestado a continuación, para a renglón seguido censurar que intenten trasladar "esa frustración a los centros sanitarios" buscando "deteriorar la imagen del sistema público sanitario".

En este punto, ha hecho hincapié en que "pasó la manifestación y hoy hay 34 sanitarios en huelga". Para Ayuso, estas "huelgas políticas" y esta "manifestaciones políticas" no tienen nada que ver con "la verdad" porque "la sanidad de Madrid es la segunda mejor de Europa".

"No me vale que están todas mal porque no es cierto. La sanidad pública de Madrid no está mal, es una de las mejores y yo en ese punto lo que quiero es agradecer a todo el personal sanitario su fortaleza en un momento en el que está tan sumamente presionado", ha remarcado.

La presidenta madrileña ha considerado que "si hoy los centros de salud siguen adelante", si siguen "liderando los trasplantes" y "las terapias avanzadas", es gracias a "tantos sanitarios, médicos, enfermeros y el resto del personal sanitario que a pesar de ese ruido, a pesar de esa presión, están dando una gran lección de profesionalidad" y siguen "trabajando todos los días sin dejarse arrastrar por la zozobra ni por el malestar que está creando la izquierda".

La jefa del Ejecutivo madrileño ha incidido en que el "hartazgo" de la gente es inmenso con "una huelga política que están alimentando desde hace meses" y que, según se escuchó en unos "audios escandalosos", lo quieren trasladar hasta las elecciones.