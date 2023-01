Lobato insiste en que se abran los colegios públicos de 7 a 19 horas para facilitar la conciliación

El secretario general del PSOE-M y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha vuelto a insistir en su propuesta de colegios abiertos con la que "se beneficiarían miles de familias" y que consiste en la apertura de los centros educativos públicos desde las 7 horas y hasta las 19 horas.

Lobato ha visitado la Escuela Municipal El Cascanueces de Velilla de San Antonio junto a la alcaldesa del municipio, Antonia Alcázar, para presentar la propuesta socialista de coles abiertos y "hacer más fácil la vida familiar" de los madrileños.

En declaraciones a los medios, el líder socialista ha indicado que desde su partido "están trabajando para que "la frase 'no me da la vida' deje de ser la más repetida" en la región.

"Madrid es una comunidad donde los horarios laborales son los que son, cuesta desplazarse hora y media de media hasta el centro de trabajo o educativo", ha indicado Lobato, a lo que ha añadido que lo que se necesita en la región "es estar hablando de Madrid y estar pensando en soluciones de verdad para hacer la vida más fácil a la gente".

El servicio que propone Lobato estaría en funcionamiento de lunes a viernes, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio, y ofrecería a los niños tres tipos de actividades: deporte y actividad física; juegos de robótica y arte y creatividad.

El portavoz socialista ha recordado que se trata de un "servicio voluntario y en función de las necesidades de cada familia". También ha destacado que con esta medida no solo se facilita la conciliación y se ofrece un acceso más igualitario a este tipo de servicios, sino que, además, se "fomenta la creación de Empleo" y "hace mucho más atractiva la oferta educativa de los colegios, generando nuevos intereses en los más pequeños".

La alcaldesa del municipio, Antonia Alcázar, por su labor, ha lamentado el "abandono" de la Comunidad de Madrid que llevan viviendo los municipios madrileños desde hace más de 20 años. "La Comunidad de Madrid no nos recibe, no nos coge las llamadas. En los ocho años que llevo como alcaldesa la señora Ayuso no me ha recibido", ha declarado Alcázar.

En este acto, además de con la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Lobato ha contado con la presencia de padres y madres de alumnos del municipio y de las AMPAS para escuchar sus reivindicaciones y sugerencias.

"Tenemos que escuchar a las personas que están directamente afectadas, a las familias, padres y madres de alumnos de la Comunidad de Madrid para que la propuesta que hacemos sea de verdad útil", ha concluido.