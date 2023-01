Martínez-Almeida acusa a Subirats y Lobato de "jalear la violencia, el acoso y la intimidación" contra Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este miércoles al ministro de Universidades, Joan Subirats, y al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, de "jalear la violencia, el acoso y la intimidación" contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras las protestas de ayer en la Universidad Complutense (UCM) al ser nombrada 'alumna ilustre'.

"Hay una diferencia entre discrepar sobre si se debe conceder o no un reconocimiento y jalear el acoso, la violencia e intimidación, y Juan Lobato y el ministro de Universidades... que ahora no me acuerdo como se llama, como el 99 por ciento de los españoles... Joan Subirats... Lo que hacen no es poner de manifiesto una discrepancia, sino jalear violencia, acoso e intimidación, y es inaceptable", ha expresado ante los periodistas desde el centro cultural El Pozo.

Subirats señalaba ayer que las protestas contra la presidenta regional son "normales en cualquier universidad", dado que son centros donde prima el "debate y el contraste", y criticó que se le conceda esta distinción a tenor de la política universitaria de Madrid.

Por su parte, Juan Lobato censuró el nombramiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid como alumna ilustre y remarcó que los centros universitarios deben ser "espacios donde no entre la política".

Martínez-Almeida ha explicado que ayer "hubo una turba dispuesta a acosar, intimidar y ejercer actos violentos contra la presidenta de Madrid, y es inaceptable que pase en la Universidad". Además, para el regidor Lobato ha demostrado que "no hay sanchista bueno o sanchista malo", pues todos son "sanchistas".

"Juan Lobato, que ha intentado separarse de Pedro Sánchez, no discrimina y dice que la culpable es ella (Díaz Ayuso) por ir a provocar. Esto demuestra que no hay sanchista bueno o sanchista malo", ha concluido.