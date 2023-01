Villacís califica de "gentuza" a los que participaron en el escrache a Díaz Ayuso

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha trasladado este miércoles su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el "escrache" sufrido ayer en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (UCM) cuando fue nombrada alumna ilustre, y que fue llevado a cabo por "gentuza".

"Todo mi apoyo y mi solidaridad, porque sé lo que ha vivido. Pero esto no lo podemos tolerar en ningún caso", ha trasladado en una entrevista en 'Cope', , donde ha recordado el escrache que sufrió ella misma durante la festividad de San Isidro el pasado 2019.

"Me gustaría explicar lo que siente una. El (escrache) más duro de vivir y el que jamás voy a olvidar fue en el que me quedaban dos días para dar a luz. Estaba muy embarazada y tenía que bajar una pradera. Cuando empecé a vivir ese momento, que se acercaban grupos de izquierda, acompañados por Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos en la Asamblea, que luego se viene arriba tachando de inhumana a Isabel Díaz Ayuso", ha relatado.

A continuación ha indicado que comenzó ha tener "una contracción en el segundo 2 o 3", y fue "un momento realmente violento". "Un hombre se me tiró a los pies para que me tropezase. Esta es la gentuza de la que estamos hablando; quieren neutralizarnos en el espacio público, que no podamos hablar en un espacio público como la Universidad. Es una manifestación de autoritarismo, nos quieren silenciar", ha añadido a continuación.