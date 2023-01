El Teatro Real, Ifema Madrid y el Real Madrid, entre los premiados por 'Madrid Open City'

El Teatro Real, Netflix, IFEMA Madrid y el Real Madrid figuran entre los premiados por 'Madrid Open City', que celebró el pasado 24 de enero su ceremonia de entrega en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid.

Los premios reconocen aquellas iniciativas, ideas, proyectos o trayectorias más importantes que han contribuido a mejorar y potenciar la visibilidad, imagen y presencia de Madrid a nivel internacional.

Los galardones, que se clasifican en 12 categorías muy diversas, han otorgado reconocimiento a los casos de éxito de empresas y entidades más relevantes de 2022, de diferentes ámbitos pero que comparten la misma vocación y valores de compromiso, calidad, excelencia y apoyo a Madrid.

El jurado de la primera edición de los "Madrid Open City Awards" ha estado compuesto por: Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid; Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid; Natalia Escalada, cocal de la Junta Directiva de la Asociación de Prensa de Madrid; y Juan Pedro Moreno, presidente Ejecutivo WPP España y presidente del Consejo Asesor Digitaliza Madrid (CAM).

También ha participado Eva Serrano Clavero, presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid; Irene Cano, directora general de Meta Iberia; Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid; María Bejumea, fundadora y presidenta de South Summit; Jesús Sérvulo González, Redactor Jefe de Economía y Negocios de 'El País' y Andrés Rodríguez, CEO y editor de SpainMedia.

El acto contó con la apertura institucional de Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid y la clausura institucional de Eugenia Carballedo, Presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Ha estado presentado por Gloria Lomana y Gerardo Seeliger, Presidente de Madrid Open City.

El evento se celebró con el apoyo institucional y económico de la Comunidad de Madrid, Invest in Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Investment Attraction. A la ceremonia y cóctel de entrega han asistido numerosas personalidades del ámbito empresarial, político, cultural y social español, como Cayetano Martínez de Irujo, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Emilio Butragueño, Ángel Asensio y Fidel Rodríguez Batalla.

PREMIADOS

Los galardonados han sido: el Teatro Real, en la categoría de cultura; South Summit, en la categoría de emprendimiento; Campus 42 Madrid - Fundación Telefónica, en la categoría de Educación y Formación; Astara, en la categoría de Smart Cities, Tecnología e Innovación; Y PharmaMar, en la categoría de salud y bienestar.

También han sido galardonados IE University, en la categoría de Atracción de Talento; Real Madrid C. F., en la categoría de deporte; Peris Costumes Group, en la categoría de ocio y Entretenimiento; Bosque Metropolitano de Madrid, en la categoría de ESG; Secuoya, en la categoría de Comunicación; Netflix, en la categoría de Invest in Madrid Embajador Honorífico Internacional e Ifema Madrid, en la categoría de Invest in Madrid Embajador Honorífico Español.

El presidente de Madrid Open City, Gerardo Seeliger, entregó al término de la ceremonia el galardón especial a Almudena Arpón de Mendívil Aldama, nombrada recientemente presidenta de la International Bar Association.

La IBA es la mayor asociación mundial del sector de la abogacía que cuenta con más de 80.000 abogados y 200 colegios de abogados de más de 170 jurisdicciones. Almudena Arpón de Mendívil es la primera mujer presidenta en 20 años y la segunda en los 76 años de existencia de la asociación.

Para la creación de dichos trofeos, Madrid Open City ha contado con la Fundación Alapar, que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y su participación en la sociedad, diseñando apoyos dónde encuentran barreras.

El organizador, Madrid Open City es una asociación sin ánimo de lucro, independiente, apolítica y de consenso formada por instituciones, empresas, organizaciones y emprendedores líderes en sus campos.