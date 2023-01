Díaz Ayuso recuerda que la Universidad es un foro de libertad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que la Universidad es "el mayor foro de libertad, convivencia y pluralismo que existe" y ha criticado que "una parte pequeña" de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) quiera "dar otra imagen".

La UCM otorga este martes, en un acto, a la presidenta regional la distinción de Alumni UCM Ilustre a propuesta del Rectorado y asociaciones estudiantiles han anunciado que se manifestaran contra ello.

"Esto es una decisión que ha tomado la UCM en la que fui claustral durante unos años, a la que dediqué siete años de mi vida como estudiante: primero de licenciatura y después de doctorado. Es una universidad con la que he tenido, además, siempre vinculación. He vuelto a ella en numerosas ocasiones", ha justificado la dirigente regional, en un acto sobre medio ambiente en San Sebastián de los Reyes.

Ayuso ha señalado que ha sido exalumna, y como otros exalumnos que también son políticos de otras formaciones, tendrá un reconocimiento que se le dará mañana, aunque se le concedió en 2019. "No es por una cuestión académica. Si fuera por una labor académica a lo mejor ni siquiera lo hubiera aceptado pero no va por ahí. Va porque soy la presidenta de todos los madrileños porque así lo han querido en las runas", ha declarado a renglón seguido.

Para la presidenta, "es normal que la universidad donde has estudiado te lo quiera reconocer sin más" y "no tiene más historia". En este punto, ha considerado que no deberían alumnos ni profesores mostrarse "de manera sectaria contra opiniones políticas" porque esto sería como decir que los alumnos que están en sus clases no son bienvenidos porque no les secundan políticamente".

"Creo que la Universidad es el mayor foro de libertad, convivencia y pluralismo que existe. Creo que todos en la universidad pública somos bienvenidos y que una parte pequeña, que no representa al os casi 700.000 alumnos de la Complutense, quiera dar otra imagen pues creo que les retrata", ha zanjado.