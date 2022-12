Torrejón.- La concejala de Mujer es reconocida como mejor boxeadora española de los años 2019 y 2021

La campeona del mundo de boxeo y concejala de Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Miriam Gutiérrez, ha recibido el Premio Espabox-María Jesús Rosa como mejor boxeadora española de los años 2019 y 2021, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Los Espabox son entregados por este medio especializado de boxeo en España en un evento que reconoció a los mejores boxeadores españoles de este siglo.

Miriam Gutiérrez, una de las fundadoras de la plataforma ciudadana independiente Nos Gusta Torrejón, fue campeona de Europa y también campeona del mundo interina del peso ligero.

La deportista recibió una estatuilla dorada por haber ganado el premio es más de una ocasión de manos del presidente del Comité de Boxeo Profesional de la Federación Española de Boxeo, Domingo Matas, y de Emilio Marquiegui, periodista especializado en boxeo y director de Espabox.

"Eres un orgullo no solo para Torrejón de Ardoz sino para toda España ya que has hecho historia en el boxeo de nuestro país consiguiendo no solo el respeto y admiración de tus rivales sino el de los millones de aficionados del mundo que vieron tus combates", ha destacado el alcalde, Ignacio Vázquez.

El concejal de Deportes y Movilidad, José Miguel Martín Criado, ha remarcado que es "ejemplo para muchas mujeres al saber salir de una situación muy complicada en la vida personal y conseguir llegar a lo más alto en un deporte tan duro como es el boxeo".