La Federación Española de Familias Numerosas califica de “absurda” la clasificación de 16 tipos de familia del nuevo anteproyecto de Ley

La Federación Española de familias numerosas ha calificado de “absurda” la clasificación en 16 tipos de familia que establece la nueva Ley de Familias.

Esta nueva Ley basa esta clasificación en factores como el hecho de ser joven o inmigrante, entre otras. Esto, según la FEFN, son “circunstancias personales que no son nuevas y que están en la familia, que es algo plural, que refleja la pluralidad de la sociedad”.

“Nos parece mal que la ley ya comience diciendo que no existe la familia, sino las familias, y lo justifique en ese catálogo de situaciones que rozan lo absurdo, como incluir como tipo de familia la “retornada”, la “intercultural”, la “transnacional” o la “biparental”, explica el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

En este sentido, la FEFN destaca que ser inmigrante, ser joven, madre soltera, tener hijos de parto múltiple, haber vivido un año fuera de tu país… son circunstancias que existen, pero de ahí a que sean tipos de familia… “Sinceramente, esto es algo tan ridículo como innecesario, no tiene ningún sentido”, destaca el presidente de la Federación, insistiendo en que esas situaciones no las ha inventado el Ministerio de Derechos Sociales, están ya reconocidas y protegidas jurídica y socialmente cuando corresponde, y “no tienen que tener ninguna etiqueta como tipo de familia porque no son un tipo de familia”.

Para la FEFN, está claro que la ley tiene una gran carga ideológica y es grave porque el país tiene problemas muy serios, una fuerte crisis económica que afecta a miles de hogares, y “lo que hace el Gobierno es perderse en debates ideológicos en lugar de dedicarse a hacer cosas importantes para las familias y para la sociedad”. En este sentido, la FEFN considera “increíble que, por lo que ha trascendido, en una ley de familias apenas se mencione la palabra natalidad cuando vamos arrastrando una caída grave en el número de nacimientos, tenemos un problema serio de envejecimiento de población y hay hasta un Ministerio para el Reto Demográfico”, señala el presidente.

Sobre las medidas concretas de la ley, la FEFN tiene “ganas de conocer la letra pequeña para ver en qué quedan los compromisos adquiridos y las demandas que hemos hecho en relación con las familias numerosas, familias que tienen más hijos que la media y que deben ser apoyadas en justa compensación por la contribución que hacen a la sociedad y que, por cierto, muchas de ellas son también familias de un solo progenitor o en las que hay algún inmigrante, personas con discapacidad, que han vivido fuera, formadas por parejas con hijos de uniones anteriores, partos múltiples, etc., o sea, la pluralidad de la sociedad”.