DKV invoca artículos que nadie lee para negarse a prescribir pruebas médicas

Archivado en:

Me siento estafado por DKV

Contraté la compañía de seguros DKV porque es de las pocas que tiene concierto con la Clínica de la Universidad de Navarra en Madrid, que me da mucha confianza. Aunque DKV es algo más cara que las demás, merecía la pena.

La sorpresa ha llegado cuando me han detectado algunas anomalías en un análisis de sangre y, cuando he solicitado que me aprueben las pruebas prescritas por mi médico, la respuesta ha sido la siguiente:

"Hemos analizado su caso concreto con nuestro equipo de profesionales médicos, quienes han estudiado en detalle la documentación que nos ha aportado, y sentimos comunicarle que no podemos dar curso a su petición. De acuerdo al apartado 5i) de “Coberturas excluidas” y el apartado 2 de “Conceptos básicos” de las condiciones generales de su póliza, en el que quedan excluidos: “La alta tecnología médica diagnóstica y/o terapéutica, la litotricia, salvo lo detallado en el apartado 4.4 “Medios de diagnóstico” y/o 4.5 "Métodos terapéuticos" de estas condiciones generales.”

Aunque, en este caso concreto, no podemos atender su solicitud, somos sensibles a su situación particular y si precisa cualquier aclaración al respecto, le atenderemos de manera más personalizada a través de Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , donde podrá recibir toda la información que necesite.

Reciba nuestro más cordial saludo"

Al final, se sacan argumentos de la manga para no costear las pruebas más caras. ¿Para qué sirve entonces pagar un seguro privado?

Fernando Suárez