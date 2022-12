Carta abierta a Seguros Médicos DKV por un usuario que se siente estafado

Estimado director:

Copio a continuación la misiva que he enviado a la aseguradora médica DKV, después de que me hayan rechazado sistemáticamente la realización unas pruebas pruebas prescritas por mi médico.

Recibo su DENEGACIÓN de ALGUNAS de las pruebas que he solicitado, dejando sin contestar la autorización de una prueba que tengo programada para este miércoles, consistente en una PRUEBA DE ESFUERZO. Agradeceré lean con atención el informe médico que les he facilitado en el que aparece con claridad la petición de dicha prueba, que ni me contestan.

Sí se han apresurado a responder en sentido negativo a otras pruebas que mi médico ha vuelto a solicitar, pues él considera que no se hace referencia alguna a patologías preexistentes.

Dicen ustedes que deniegan el TAC solicitado porque la patología es preexistente. Me gustaría conocer cómo saben ustedes si es preexistente si yo me he enterado de que tengo el hígado graso apenas hace unos meses. Con este argumento pueden ser preexistentes cualquiera de las patologías que a ustedes les salga de las narices.

Respecto al fibroscan apelan ustedes a un texto en que afirman que me pueden hacer una exploración al año. Pues bien, entonces hagan el favor de hacérmela porque nunca me he hecho ninguna, y por tanto tampoco en el último año. Se excluye enfermedad hepática alcohólica (que no tengo) y síndrome metabólico (que tampoco tengo).

En definitiva, señores, no entiendo nada de sus argumentos. Respecto a unas pruebas ni me contestan, y respecto a otras me contestan con cosas que no tienen ningún sentido.

Si no aclaran mejor los motivos de la denegación me veré obligado a enviar esta información al departamento de defensa del consumidor de mi ayuntamiento así como a los medios de comunicación a mi alcance.

Su modo de proceder me parece un auténtico atropello.

Para finalizar, como me temo que no van ser capaces de leer esto hasta el final, les hago un resumen:

1. NECESITO AUTORIZACIÓN URGENTE DE UNA PRUEBA DE ESFUERZO QUE ESTÁ PEDIDA Y NO ME HAN CONTESTADO.

2. NECESITO UN ARGUMENTO O PRUEBA FEHACIENTE QUE DEMUESTRE QUE TENGO UNA PATOLOGÍA ANTERIOR POR LA QUE SE NIEGAN A AUTORIZARME LA PRUEBA DEL TAC

3. NO HAY NINGÚN MOTIVO OBJETIVO PARA QUE USTEDES ME NIEGUEN EL FIBROSCAN A LA LUZ DE LOS ARGUMENTOS QUE USTEDES HAN UTILIZADO, AVALADO TAMBIÉN POR MÉDICOS CONSULTADOS.

Quedo a la espera de su respuesta antes de tomar otras medidas que serán más costosas para ambos. Un saludo,

¿Y para qué sirve el Defensor del Cliente de DKV?

Como respuesta, DKV envía un mensaje de su supuesto Defensor del Cliente en que que dice lo siguiente:

Nos ponemos en contacto con usted para informarle que hemos recibido su escrito de reclamación del 28 de noviembre de 2022, al que hemos asignado el número reflejado en la referencia y que rogamos se cite en las posibles y sucesivas comunicaciones sobre la cuestión que nos plantea.

Le indicamos que hemos comenzado a analizar en detalle su caso concreto y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para comunicarle la resolución del mismo.

Si precisa cualquier aclaración o información complementaria al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos a su disposición para atenderle a través de esta misma dirección de correo electrónico.

Gracias por su confianza y reciba un cordial saludo.

Servicio de Defensa del Cliente

DKV Seguros

Post Data: Una semana después de este mensaje, todavía sigo esperando que el super-héroe este, que supuestamente defiende al cliente, me conteste.

Supongo que dejan pasar el tiempo a ver si el paciente se muere y así no tener que soltar la pasta.

Me siento estafado por ustedes, señores de DKV. Y no soy el único. Algunos conocidos míos están teniendo similares experiencias con su proceder ratero.