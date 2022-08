Feijóo anuncia un protocolo sobre el uso del Falcon si gobierna: "No lo usaré para un solo acto político de mi partido"

Archivado en:

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha criticado duramente el uso del Falcon que realiza el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre todo en un momento en el que los hidrocarburos están "por las nubes" y el PSOE pide reducir las emisiones CO2. Por eso, se ha comprometido a no utilizar este avión oficial para ningún acto político de su partido si llega al Palacio de la Moncloa y ha avanzado que sus ministros tendrán que seguir un protocolo que delimite su utilización.

"Yo no voy a utilizar el Falcon para hacer un solo acto político de mi partido", ha garantizado Feijóo en una entrevista concedida en Santiago de Compostela, en la que ha censurado el "cinismo" del presidente del Gobierno por intentar justificar el uso de este avión programando primero la visita a "una empresa cerca del mitin" del PSOE para después "volver a Madrid".

MINISTROS, USO RESTRINGIGO DEL FALCON

Además, el jefe de la oposición ha adelantado que si llega a Moncloa los miembros de su Ejecutivo "por supuesto tendrán un protocolo para la utilización del Falcon". "Mis ministros no tendrán tarjeta oro de utilización del Falcon. Eso ya se lo aseguro", ha afirmado.

Feijóo ha recriminado a Pedro Sánchez que esta semana hiciera desplazarse el Falcon a Lanzarote, donde está pasando sus vacaciones, para que le llevase a una visita a La Palma cuando podía usar medios como el ferry. "Si estoy en Lanzarote, puedo cogerme un jet-foil para ir a otra isla. No necesito que venga a buscarme el Falcon de Madrid", ha proclamado.

De hecho, el presidente del PP ha destacado que cuando se utilizan otro tipo de transportes se puede hablar con los ciudadanos. "Es bueno esto de hablar con la gente, que te diga lo que opina, aunque opine mal de ti. A lo mejor tienes alguna posibilidad de explicarte", ha enfatizado.

SUPER PUMA

También ha criticado el uso que realiza el presidente del Gobierno de otros medios de transporte como el helicóptero Super Puma o el coche oficial, y ha aludido a lo que ocurrió el pasado mes de julio para desplazarse a Extremadura. El jefe del Ejecutivo realizó ese viaje para supervisar el incendio que azotaba en ese momento a la región e inauguró también la primera fase del AVE que cubre el trayecto Plasencia-Badajoz.

"Para viajar a Extremadura yo no voy a utilizar el Super Puma y después el Audi que me lleve desde donde aterriza el Super Puma hasta Badajoz, para coger un Falcon y volver a Madrid. Eso no lo haré", ha prometido, para dejar claro que no usará esos medios para actos políticos ni la "combinación" de ellos.

Feijóo ha destacado que esa utilización del Falcon o el Super Puma se produce "en un momento de crisis energética, con los hidrocarburos por las nubes" y mientras el PSOE proclama que quiere "reducir las emisiones de CO2". "Nos parece una provocación", ha aseverado.

REDUCIR MINISTERIOS PARA UN AJUSTE DE GASTO BUROCRÁTICO Y POLÍTICO

El presidente del PP ha explicado que, aparte de deflactar la tarifa del IRPF para aliviar la situación de las rentas medidas y bajas con la elevada inflación, hay que llevar a cabo un ajuste del "gasto público burocrático y político".

A su entender, en este momento económico hay que mandar a la ciudadanía un mensaje "claro" y "nítido" de reducción de ministerios, secretarías de Estado, direcciones generales, subsecretarias y asesores. "Hagamos un ejercicio de responsabilidad", ha demandado.

En este sentido, ha afirmado que en el Gobierno de Pedro Sánchez hay un "tercio de ministerios que sobran" y ha avanzado que su Ejecutivo tendrá un máximo de 15 ministros. En su opinión, hay ministerios que "no pasan de rango de subdirección general", como el de Consumo porque sus competencias corresponden a las autonomías y otros que podían ser una dirección o una secretaría general, como el de Igualdad.

Además, ha destacado el hecho de que haya un Ministerio de Ciencia, un Ministerio de Educación, un Ministerio de cultura y un Ministerio de Universidades. "¿Necesitamos cuatro ministerios para todo esto?", ha interpelado, para preguntarse también si es necesario "un Ministerio de Asuntos Sociales cuando las políticas sociales y las políticas de sanidad son políticas transferidas en su "mayoría" a las comunidades.

Al ser preguntado entonces si dejaría el Gobierno en 14 o 15 ministros como máximo, ha respondido que "sin duda". "Entre 14 y 15 Ministerios entiendo yo que puede ser la estructura adecuada para la gobernabilidad de nuestro país", ha adelantado en su entrevista .