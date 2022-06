El Primavera Sound no descarta mudarse completamente a Madrid en 2024

Archivado en:

El codirector del Primavera Sound Gabi Ruiz ha asegurado que los partidos que conforman el Ayuntamiento de Barcelona no les quiere: "El problema con Barcelona es que no nos quiere, directamente es eso.

Este Gobierno municipal formado por dos partidos no nos quiere". En este sentido, no descarta celebrar todo el festival en Madrid en 2024.

En una entrevista en Primavera Sound Radio la noche de este martes, ha asegurado que no nota el respaldo de un consistorio que crea en el festival: "No creen en el festival. No creen que sea una propuesta cultural importante. Nos tratan como una molestia".

"¿Qué pasará en 2024? En 2023 tenemos elecciones, ya veremos quien gobierna en 2024. Si hemos de tomar la decisión antes, como es posible porque trabajamos con mucho tiempo, y si en Madrid nos quieren, porque han dicho que si queremos hacer las dos fechas en Madrid ellos están encantados. Pues veremos", ha dicho Ruiz.

Ha dicho que no nota el respaldo del consistorio del Ayuntamiento de Barcelona, mientras que la recepción de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid ha sido "impresionante".

Gabi Ruiz ha insistido en que el festival está creado en Barcelona, le debe mucho a la ciudad y su gente, pero ha dicho que "no debe nada" a la clase política que, según él, no valora el festival ni su público.