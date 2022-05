Controlado un incendio sin heridos ni intoxicados en un local de Villarejo de Salvanés

MADRID, 29

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han controlado este domingo un incendio "muy desarrollado" que no ha provocado ningún herido ni intoxicado en el número 14 de la calle Autonomía, en el municipio de Villarejo de Salvanés, según ha informado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 11 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada alertando de un incendio. Rápidamente han avisado al Suma 112, a Policía Local y a los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Al lugar se han desplazado tres dotaciones de Bomberos, quienes han comprobado que el incendio ya estaba muy desarrollado en el local afectado e inmediatamente han procedido a confinar el fuego, extinguirlo y retirar seis bombonas de butano dentro de las estructuras para evitar así cualquier escape de gas.

Afortunadamente, el Suma 112 no ha tenido que realizar ninguna atención médica ya que no había en la zona ningún herido ni intoxicado, además, el incendio no se había extendido hasta viviendas vecinas. La Policía Municipal de la localidad se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido.