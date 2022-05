Torrejón lleva el Punto Limpio de residuos a los barrios de la ciudad

Archivado en:

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha puesto en marcha el servicio móvil Puntos Limpios de Barrio que permitirá a los vecinos depositar residuos especiales sin tener que desplazarse y contribuir así a la mejora de la limpieza de la ciudad.

Se trata de 10 puntos móviles que se instalan en zonas delimitadas por placas informativas, a los que pueden acudir solo vecinos empadronados en la localidad, por lo que se deberá aportar al operario cualquier documento acreditativo de residencia (DNI, NIE, certificado de empadronamiento, factura de suministros, etc.).

Los residuos que allí se recogen se dividen en tres categorías: reciclables no peligrosos (muebles, colchones, escombros, madera, aparatos eléctricos, etc.); reciclables peligrosos (aceite vegetal o mineral, baterías, pinturas, aerosoles, termómetros de mercurio, etc.); y otros residuos como bombillas, cartuchos de impresora, CD's o DVD'S.

"Si los vecinos quieren deshacerse de sus residuos y no saben dónde van, contamos con los nuevos puntos limpios de barrio, más cercanos, accesibles y de sencilla utilización", ha explicado el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez.

"Con este servicio, se pretende conseguir que no haya residuos fuera de los contenedores, y que todos los residuos especiales se gestionen adecuadamente. De este modo, podremos llegar a una Economía circular que nos permita tener una ciudad más sostenible y saludable, cumpliendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible establecido por las Naciones Unidas en 2015", ha indicado el concejal de Limpieza Urbana, Valeriano Díaz.

Además, desde el Ayuntamiento de Torrejón recuerdan que el Punto Limpio Municipal permanente, ubicado en la calle Verano, 16, sigue ofreciendo sus servicios tanto a vecinos como a autónomos empadronados, en horario de lunes a viernes de 9 a 16 y sábados de 9 a 14 horas, así como también continúa activo el servicio de recogida de muebles, que se puede solicitar llamando a los teléfonos 91 656 48 07 y 676 330 827.