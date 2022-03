Cómo preparar tu espacio de estudio para hacer el TFG

Archivado en:

¿Es posible hacer un TFG en la biblioteca? Necesitaré mi propio ordenador ¿o puedo pedir prestado uno por horas? ¿Se puede hacer un TFG en un cuatrimestre dedicándole solo los fines de semana?

Contar con una buena organización del tiempo y los recursos es clave para poder redactar un buen TFG y mantenerse motivado en el proceso. Tanto si tienes tu propia sala de estudio como si la compartes con otros estudiantes, crear la atmósfera apropiada te lo pondrá más fácil para entregar tu TFG a tiempo. Desde Aprobare.es han creado una guía con todo lo que vas a necesitar y los recursos que puedes utilizar para suplirlo.

Logística del TFG: los 5 imprescindibles

¿Qué se necesita en la práctica para poder hacer un TFG? En realidad esto depende bastante del tipo de trabajo y la titulación a la que aspires. Por supuesto, un alumno de Bellas Artes y uno de Medicina tendrán necesidades muy diferentes, por lo que nos centraremos en el apartado teórico y la organización del TFG. Esto estas son las 5 cosas sin las que no puedes pasar:

1. Disponer de un lugar apropiado, cómodo y tranquilo para pensar, leer y escribir. A ser posible, una habitación con escritorio y espacio para libros y documentos, que no tengas que compartir y que puedas utilizar solo para hacer el trabajo, sin tener que sacarlo o recogerlo todo cada vez que vuelvas o pares de escribir.

2. Anticiparte a las necesidades que puedan propiciar una distracción ¿Sabes que a media tarde necesitas un café? Déjalo todo preparado para no “enredarte” con exclusas como salir a comprar uno.

3. Compensa las horas que pasarás en reposo leyendo y dándole al teclado con tiempo de actividad física. Traza uno o varios circuitos que puedas hacer en torno al lugar en el que estás redactando tu TFG para moverte al aire libre, controlando el tiempo que empleas en hacer cada uno.

4. Invierte en comodidad para evitar daños mayores y hacer que el trabajo resulte más agradable. Puede que pienses que reutilizar la silla de tu escritorio infantil es buena idea: no lo es. Tendrás que estar realmente cómodo para cumplir con tus horas de trabajo y no terminar con dolor de espalda en la camilla de un fisioterapeuta.

5. Escoge un lugar en el que puedas tener todo a la vista: el cronograma que refleje lo que ya has hecho y los próximos objetivos a cumplir, los libros que ya has consultado y tienes que incluir en la bibliografía, los que has seleccionado para el marco teórico…

Alternativas cuando no tienes un lugar propio para hacer el TFG

Para muchos estudiantes la biblioteca universitaria es la única alternativa real a la hora de hacer el TFG. Puede que no se te antoje como la situación ideal, pero en realidad los espacios comunes de estudio tienen muchas ventajas:

- La bibliografía está a mano y siempre disponible

- Evitas distracciones

- Te contagias del ambiente general de trabajo

- Puedes solicitar equipos (por ejemplo una cámara de fotos o un ordenador) en préstamo

Mantener tus anotaciones ordenadas y disponer de un sistema de almacenamiento y registro práctico que puedas llevar siempre contigo te ayudará a sistematizar ciertas labores. Escribir un TFG supone un gran esfuerzo creativo: si cuentas con una buena infraestructura podrás concentrar todo el potencial de tu mente en avanzar con la redacción del texto.