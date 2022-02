¿Qué casa de apuestas es la mejor?

Archivado en:

En nuestra opinión, una buena casa de apuestas ofrece buenas cuotas para el fútbol y otras apuestas deportivas, paga el dinero rápidamente y tiene una interfaz web fácil de usar.

Puedes encontrar casas de apuestas que puedas contar dentro de lo legal y seguro, ofreciendo un servicio excelente para todos sus usuarios.

Elegir una casa de apuestas online es siempre una decisión difícil, ya que, tras la legalización del sector en España, hoy en día hay un gran número de casas de apuestas en el mercado.

Comparativa de las mejores casas de apuestas

1. Betsson

Betsson es un gigante sueco de las apuestas que se ha instalado en España para ofrecer un abanico realmente amplio de eventos y mercados en los que apostar. Ofrece una excelente interfaz de usuario y muchas opciones para contactar con los usuarios y resolver cualquier problema que pueda surgir y perjudicar su experiencia de juego.

2. Bet365

Bet365 es una casa de apuestas muy popular que ofrece apuestas en vivo con cuotas muy competitivas. Personalmente, recomendamos Bet365 porque es una casa de apuestas completa, fiable y prestigiosa que ofrece total seguridad en las apuestas, por lo que millones de apostantes han llegado a confiar en sus servicios.

3. LeoVegas

Este servicio de apuestas es bastante completo, además se especializa en dispositivos móviles; así que, si prefieres jugar desde tu móvil o tablet, es perfecto para ti. Destaca sobre todo por las cuotas competitivas que ofrece tanto para el área de apuestas deportivas como para el sector casino.

4. Betway

Si hablamos de lo que hace particular a una casa de apuestas, es imposible al mencionar a Betway no hacer especial énfasis en su sección de e-sports. Este sitio ha decidido incluir una gran variedad dentro de sus mercados de apuestas, vinculado además a atractivas promociones. Pero eso no es todo, también podrás encontrar una sección para apuestas en Deportes convencionales y la popular sección de casino.

5. Bwin

Recomendamos la casa de apuestas Bwin porque es otro de los grandes nombres del mercado que está experimentando un gran crecimiento en el mercado online y porque ha sabido combinar a la perfección el mundo de las apuestas y el deporte.

Estas son las mejores casas de apuestas deportivas online

De acuerdo con la ley del juego vigente desde 2012, presenta, recomienda y ofrece únicamente información sobre apuestas deportivas autorizadas para operar en España. Tenga en cuenta que sólo recomendamos casas de apuestas que cumplen con los más altos requisitos de calidad (reputación, servicio de atención al cliente en España, etc.) y con las que nosotros mismos apostamos regularmente sin problemas ni inconvenientes.

Esto significa que, en caso de irregularidades o problemas con el pago de las apuestas o las retiradas, los usuarios registrados en las webs de apuestas cuentan con una seguridad jurídica que les ampara y les permite emprender acciones legales, algo que no era posible antes de junio de 2012, ya que el juego online no estaba legalizado en España.