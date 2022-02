Los presidentes autonómicos pedirán a Sánchez más cogobernanza con los fondos

Archivado en:

Parte de los líderes autonómicos que acudirán a la Conferencia de Presidentes del próximo jueves en La Palma, que a fecha de hoy son todos excepto el catalán, Pere Aragonès, pedirán al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, más cogobernanza en la gestión de los fondos europeos y, algunos, un impulso más decidido para reformar la financiación autonómica.

La que será la vigésimo sexta Conferencia de Presidentes, que estará precedida el miércoles por un acto institucional presidido por los reyes de reconocimiento a la isla tras la erupción volcánica, dará de nuevo a los presidentes autonómicos la oportunidad de plantear, aunque muy brevemente, sus posiciones en torno a varios temas.

Estos son la situación epidemiológica de la COVID-19 -que Gobierno y comunidades ya revisan semanalmente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de salud-, la recuperación económica y social y el estado de ejecución de los Fondos del Plan de Recuperación, la cooperación en materia de emergencias en protección civil y la modificación del Reglamento de la propia Conferencia de Presidentes.

Además, el anfitrión del encuentro, el Gobierno de Canarias, quiere introducir en la reunión la cuestión de la acogida de los menores inmigrantes que llegan en patera sin familiares que los acompañen, tras llevar casi dos años reclamando solidaridad para que ese esfuerzo no recaiga solo en las comunidades donde desembarcan.

El ausente del encuentro, Pere Aragonès, ha dejado claro qué opina de estas reuniones: "Habrá una intervención de un ministro o del presidente del Gobierno, cinco minutos para cada uno y pasamos al siguiente punto. Esto no es gobernanza federal ni autonómica. La verdad, para ir ahí, hablar cinco minutos pendiente del cronómetro y que no haya ningún punto de acuerdo... vaya, creo que no es demasiado útil"

Y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, adelanta que, como es habitual, "cada uno irá a plantear cómo va lo suyo" y, por ello, él trasladará al presidente del Gobierno su "rechazo total" a la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que "no tiene ni pies ni cabeza", y preguntará por el motivo de la "lentitud" en la gestión por parte del Ejecutivo central de los fondos europeos.

PRUDENCIA Y DIVERSIDAD DE PLANTEAMIENTOS

El conjunto de comunidades han preferido en esta ocasión no adelantar demasiado los planteamientos que llevarán a la Conferencia e incluso algunas, como Asturias, Navarra y La Rioja, han respondido a Efe que no harían ninguna valoración previa, si bien respaldan en todo momento la gestión del Gobierno en los asuntos que se van a debatir.

El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, también prefiere no desvelar la postura que llevará a la Conferencia, aunque en La Palma no diferirá de la cautela con la que su Gobierno afronta la pandemia y de su petición reiterada de adoptar medidas comunes entre todas las comunidades para luchar contra la pandemia de manera conjunta y con seguridad jurídica.

Mientras la mayoría de presidentes socialistas acuden sin cuestionar que no se vaya a abordar el tema de la financiación y sin demandas, al menos públicamente, en los asuntos que sí se tratarán, los del PP y algunos del PSOE sí vienen reclamando que no se aparque la reforma de la financiación y una mayor participación en la gestión de los fondos.

Así, el presidente andaluz, Juanma Moreno, insiste en reclamar una mayor participación de las comunidades en el reparto de los fondos europeos, aboga por la prudencia y la responsabilidad frente a la pandemia, y considera de vital importancia que se aborde ya el debate de la financiación autonómica.

El gallego, Alberto Núñez Feijóo, denuncia "arbitrariedad y lentitud" en el reparto de los fondos y pide al Gobierno una cogobernanza real, presume de que Galicia es de las comunidades con menor tasa de mortalidad por covid y ha criticado durante las últimas semanas que en los anuncios sobre la futura financiación se prime la población y no el coste efectivo de los servicios básicos.

Uno de los que no ha tenido reparo en adelantar que planteará el tema de la financiación durante su turno de intervención en la Conferencia es el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que además reiterará su opinión de que la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno central es un "auténtico caos".

Castilla y León echa en falta en la cumbre de La Palma no solo la financiación autonómica sino también la deficiencia de profesionales de Atención Primaria o una prueba de acceso a la Universidad única, como había planteado, al tiempo que espera que el reparto de los fondos europeos sea "objetivo y transparente".

Y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha reclamado que se le reasignen un total de 6 millones de euros del "Fondo COVID" con la intención de afrontar la crisis económica.

SATISFACCIÓN CON LOS FONDOS EN LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS

Entre los presidentes socialistas, mientras el anfitrión, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, comprende que abordar la reforma de la financiación autonómica debe hacerse desde el comienzo de una legislatura, en Castilla-La Mancha se considera que este es un "debate irrenunciable", bien en la Conferencia de Presidentes, bien en el formato que se decida para que sea efectivo.

Igual que el Gobierno de Emiliano García-Page, que por otra parte, y aunque con "toda la precaución del mundo", está satisfecho con los fondos Next Generation de la UE, el presidente aragonés, Javier Lambán, cree que el reparto de los fondos europeos se está haciendo "con pulcritud y sin tratos de favor", al tiempo que reconoce que no es una "sorpresa" que en este encuentro no se vaya a hablar de financiación.

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, pedirá que, hasta que se cierre un acuerdo sobre financiación, se pongan a disposición de las comunidades recursos extraordinarios para hacer frente al impacto de la covid, reclamará mayor autonomía y flexibilidad en la gestión de los fondos europeos y planteará la necesidad de tomar medidas de cara a la salida de la pandemia.

Desde el Gobierno valenciano se defiende que lo importante del debate sobre la financiación autonómica es que está abierto y, respecto a la recuperación, se afirma que están en el buen camino y que hay que hacer una ejecución responsable de los fondos de recuperación y que alcancen a todos los estratos de la sociedad.

Para el Ejecutivo extremeño, es "significativo" que el Gobierno de la Nación incluya en la Conferencia de Presidentes el análisis de situación y ejecución de los fondos europeos, ya que es "fundamental" para la recuperación económica, al tiempo que incide en que "una óptima y eficiente gestión" de los mismos solo será posible si las comunidades colaboran en la definición.