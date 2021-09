Aguirre pide un congreso del PP de Madrid "cuanto antes" y da su apoyo a Ayuso

Archivado en:

La expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid Esperanza Aguirre ha pedido la convocatoria "cuanto antes" de un congreso del partido en la región, en el que ella, como afiliada, apoyará a Isabel Díaz Ayuso, hoy por hoy "la persona que más daño político ha hecho a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias", por lo que "ponerle trabas" sería ayudar a Sánchez.

Así lo argumenta en una entrevista en el diario El Mundo, en la que duda de que José Luis Martínez-Almeida -"un excelente alcalde", "muy inteligente" al que dice admirar "mucho"- vaya a postularse para liderar el partido en el próximo congreso, a pesar de que desde las filas de Génova hayan abierto esa posibilidad.

"Mi opinión es que Almeida no se va a presentar. Y lo que él dice es que los de Génova le están empujando. Puede que sea verdad, porque algunos chiquilicuatres que tienen por ahí detrás Génova y Almeida es lo que van diciendo", afirma.

En este sentido, arremete contra ese "sector" que defiende el liderazgo de Almeida asegurando que gracias a él el partido ha revivido, "algunos niñatos encabezados por un chico de cuyo nombre no quiero acordarme", a los que recuerda que "han perdido todas las (elecciones a las) que se han presentado".

"No sé a qué llaman revivir, pero casi sería mejor que remueran, porque desde que está la gestora no ganamos una elección. Las han perdido todas", ha incidido.

Por ello ha defendido la idea de Ayuso de que el congreso del PP de Madrid se celebre cuanto antes, y ha descartado el modelo de triple liderazgo (presidenta autonómica, alcalde y un tercero presidente del partido), porque "no tiene ningún sentido".

Génova, en su opinión, "quiere retrasar" el congreso, en el que cree que no debe haber miedo a dar "todas las batallas ideológicas" como hace Vox, como plantear la derogación inmediata de la Ley de Memoria Democrática o la derogación de la eliminación de la presunción de inocencia de los hombres en la Ley de Violencia de Género, "que es anticonstitucional".

"Creo que en el PP no hay nadie de más de 55 años que se dedique a pensar. Y pensar es muy importante y en eso el PSOE nos gana. Tienen todo preparado para hacerlo el día que llegan a La Moncloa. Son infinidad de leyes las que nosotros tenemos que derogar. La ventana de oportunidad de un Gobierno son seis meses, como dijo Milton Friedman, lo que no hagas en los primeros seis meses no lo harás", argumenta.