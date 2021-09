Martínez-Almeida reconoce las diferencias con Vox pero se niega a "estigmatizarlo como pretende el Gobierno"

Archivado en:

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que mantiene diferencias con Vox, en aspectos como la violencia de género o la inmigración, pero que ello es algo que no le lleva a "estigmatizar" a la formación como, ha apuntado, "pretende el Gobierno".

"En Madrid no he ocultado mis diferencias con Vox, como el ámbito de la violencia de género, pero no voy a estigmatizar a Vox, como se pretende desde el Gobierno", ha manifestado en una entrevista en 'Onda Cero', , en la que ha puesto en valor que "España ha sido ejemplo de integración".

Sobre la denuncia falsa del joven de Malasaña, Martínez-Almeida ha señalado que "hay delitos de odio en una ciudad tan compleja de 3,3 millones, pero no hay un incremento sustancial y menos por señalar a opciones políticas".

El primer edil madrileño ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presida las comisiones de delitos de odio "cuando los hechos sean ciertos". "Cuando se asesina a Samuel en Coruña no anuncia que va a presidir esta comisión, cuando en Barcelona le saltan la boca a una persona, tampoco", ha afeado a continuación.

Considera que, estos días, "en España se ha percibido que ha habido cierto interés de utilización partidista por ser Madrid". Así, ha vuelto a incidir en que "si ha tomado la decisión de presidir una comisión, que la presida siempre".