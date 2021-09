Pablo Casado asegura que Díaz Ayuso y Martínez-Almeida tendrán mucho peso al decidir el líder del PP Madrid

Archivado en:

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que en el PP madrileño hay "dos militantes muy cualificados", en alusión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que tendrán "mucho peso" en la elección del liderazgo en esta comunidad.

"Peso en el que yo no voy a contar. La Dirección Nacional no tiene que meterse en esos procesos", ha apostillado el líder de los populares, que de esta forma ha evitado posicionarse respecto al congreso del PP madrileño que, como ha recordado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, no se celebrará hasta 2022, "cuando toca".

Ante Ayuso y Martínez-Almeida, que le escuchaban entre el público, Casado ha asegurado que no puede opinar sobre los procesos electorales internos porque nunca lo ha hecho, un desmarque que llega después de que la presidenta madrileña haya confirmado que presentará su candidatura para presidir el PP madrileño.

Por otra parte, Casado ha detallado las mesas de la convención nacional del PP, que tendrá formato itinerante y arrancará en Santiago el 27 de septiembre para finalizar en la plaza de toros de Valencia el primer fin de emana de octubre.

En Santiago los populares abordarán un debate sobre economía, propiedad privada y libre comercio, mientras que en Valladolid el tema será la "nación, Europa, concordia y patriotismo", y en Sevilla -que sustituye a la parada de Córdoba- se hablará del "estado de derecho, seguridad e independencia judicial".

La convención itinerante tendrá en Cartagena (Murcia) su cuarta y última parada antes de Valencia, con un debate sobre igualdad de oportunidades y el estado del bienestar.

A la convención acudirán "expertos internacionales y "destacadas figuras independientes del panorama nacional". Se espera además la presencia de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, y Casado no ha aclarado si acudirá el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, del que sí ha dicho que está fuera de la política.

Esta convención, en cuya preparación han participado 400 personas, tiene como objetivo mostrar el proyecto alternativo que el PP quiere llevar a sus primeros consejos de ministros en la Moncloa y a Casado no le preocupa que Vox pueda ser determinante, como prevén los sondeos, para sumar una mayoría suficiente de Gobierno.

"La dependencia de otros partidos es prácticamente inexistente", ha asegurado el líder de los populares al ser preguntado por el de Vox, Santiago Abascal, y ha agregado que su objetivo es "gobernar sin cortapisas", "sin perder el tiempo en negociar" con otro partido.

Además ha recordado que con un porcentaje similar al que prevén los sondeos, en 2016 se logró la investidura. Entonces, Mariano Rajoy necesitó de la abstención del PSOE para poder ser investido presidente.