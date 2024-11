Luis de la Fuente, seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol, evitó este domingo asignar una calificación numérica al destacado año 2024 del conjunto, que se ha "dejado la vida" en el campo, aunque reconoce la necesidad de "seguir mejorando". No obstante, destacó que el "camino" recorrido desde su debut en marzo de 2023 ha sido "fantástico", y subrayó que el fútbol español está en "gran salud" y con un "futuro" prometedor.

"Creo que hemos trabajado mucho, pero no quiero valorar. Simplemente hemos hecho nuestro trabajo, nuestra responsabilidad y obligación, pero sí, nos hemos dejado la vida. En cuanto a los datos objetivos es una temporada de ensueño, pero siempre se puede mejorar y queremos terminar con otra victoria más", afirmó De la Fuente en rueda de prensa previa al duelo contra Suiza de este lunes en Santa Cruz de Tenerife.

El técnico riojano reiteró que el equipo mantiene un espíritu de "querer ganar y mejorar". "Y seguir mejorando pasa por también este lunes hacer un buen partido, dejar buenas sensaciones de cara a marzo y ganar", puntualizó.

En lo personal, reconoce que los logros han incrementado su "foco mediático". "Te reconoce más la gente, pero me he sentido siempre muy querido, muy valorado y reconocido. Evidentemente, ahora el impacto mediático es mucho mayor, pero sigo sintiendo ese afecto. Es lo que más alegría me produce, ver a la gente que te valora, además de lo profesional, también lo personal, que creo que para mí es muy importante. Celebro que me vean como una persona cercana, afable, sencilla", confesó.

En caso de victoria, España podría cerrar el año como líder del ranking FIFA, habiendo comenzado 2023 en la posición número 11. "Siempre es muy bonito verte en una de esas posiciones, pero creo que el camino y de la manera que lo hemos recorrido es fantástico y lo más importante es que hay un futuro fantástico. No se puede pedir más a este año, aunque se pide terminar como corresponde, haciendo un buen partido", puntualizó.

De la Fuente comparó la Liga de Naciones con una Eurocopa, destacando que participan "los 16 mejores equipos" y que han avanzado como primeros de grupo "por méritos propios y mucho trabajo". "La dificultad es exactamente igual ahora jugando en las semifinales o cuartos de final contra Francia, Inglaterra, Alemania o Portugal. No tengo ninguna predilección para el sorteo, no soy maniático de esas circunstancias. Lo importante es que nosotros hemos conseguido el objetivo de ser el primero", subrayó.

El técnico riojano confirmó que ante Serbia probablemente "habrá jugadores que no han jugado y jugarán". "Pero en cualquier caso será también un equipazo, preparado y pensado para ganar este partido", recalcó, admitiendo que "es facilísimo" para él elegir un once porque "afortunadamente" tiene "tan buenos jugadores y tantas opciones" y que no ve ""ningún debate" situaciones como que no jueguen juntos, por ejemplo, Pedri González y Dani Olmo.

Sobre Samu Aghehowa, recordó que "seguramente para mucho público en general" que el delantero "tenga este impacto, se puede sorprender". "Pero a nosotros no porque hemos visto toda su trayectoria y su recorrido y siempre habíamos apostado por ellos. Tenemos las suerte de contar con estos futbolistas y otros muchos que están ahora de momento en este segundo plano, pero que enseguida van a ir apareciendo", comentó.

El seleccionador señaló que "depende" a la hora de decidir cuándo puede entrar el de Melilla en el partido. "Hay futbolistas que por sus características pueden servir de revulsivo. Sabemos que Samu tiene un potencial futbolístico tremendo, pero es especialista en correr con espacios libres y es un gran rematador. Veremos un poco cómo va el partido y de principio el plan de juego que tenemos para el comienzo y luego pues cómo se va desarrollando. Tiene posibilidad de debutar y empezar una andadura de futuro muy importante en el fútbol español y en la selección", detalló.

"EL FÚTBOL ESPAÑOL GOZA DE MUY BUENA SALUD"

Sobre Marc Casadó, no escondió que les ha "sorprendido a todos". "No había tenido oportunidad de conocerle personalmente, conocía evidentemente su trayectoria futbolística, pero es un jugador joven, muy sensato, maduro y responsable. Y por supuesto que tiene un gran recorrido", indicó.

"Es otro de los futbolistas que no nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido quizás esa irrupción en tan corto tiempo, pero porque ha tenido esa posibilidad para hacerlo. Por eso también reivindico que a estos futbolistas hay que darles oportunidades y la posibilidad de jugar porque es que son muy buenos", añadió del centrocampista del FC Barcelona.

"Tanto yo como el resto de seleccionadores nacionales que hay en la casa conocemos muy bien el fútbol español y su futuro, y también conocemos el presente porque me toca trabajar con él y creo que es muy importante. Tenemos un grandísimo presente, pero un mejor futuro, el fútbol español goza de una muy buena salud", añadió.

El de Haro volvió a elogiar la figura del capitán Álvaro Morata, que podría superar a Fernando Torres como tercer máximo goleador con la 'Roja'. "A mí Morata me parece un futbolista que con el tiempo nos daremos cuenta del legado que deja, por muchos aspectos, no sólo en el plano futbolístico, que no sé qué más tiene que hacer. Pero es que además es una gran persona y un Gran Capitán, es un ejemplo para esta gente joven que son el futuro y necesitan que les calen los mensajes de los más veteranos", declaró.

Por ello, le encantaría que "se le reconociera mucho más" al futbolista del AC Milán. "Aunque creo que está cambiando un poco la dinámica y lo que hemos visto en estos últimos partidos en que hemos jugado en casa es que el público se ha volcado con él. Lo celebro y entiendo que además es justo", destacó.

El seleccionador celebró el buen ambiente que van a vivir en el Heliodoro Rodríguez López y admitió que por jugar con la selección española todos los futbolistas "tienen una motivación importante", quizá algo más los canarios como Pedri o Yéremi Pino. "A mí me pasaría. Tienes aquí familia y amigos, un arraigo muy importante. Y además quieren mucho a su tierra porque hablan maravillas de ella, entiendo que tienen que tener muchas ganas y esa motivación especial", manifestó.

Finalmente, De la Fuente advirtió que buscan "primar el trabajo, la profesionalidad, el beneficio de los futbolistas" a la hora de decidir si abren o no un entrenamiento al público antes de un partido. "No tenemos muchas oportunidades de entrenar juntos y la víspera puede tener una carga táctica importante. Creo que lo que hay que primar es eso y de cara al futuro valoraremos cada situación de manera especial", remarcó.