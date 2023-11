Dani Carvajal: "Renovaría a Ancelotti mañana mismo, pocos entrenadores pueden hacerlo mejor"

El lateral español del Real Madrid Dani Carvajal aseguró que "renovaría a Ancelotti mañana mismo", porque "pocos entrenadores" pueden "hacerlo mejor", aunque es consciente que el futuro de los entrenadores está marcado por "los resultados" y en el Real Madrid "si no se gana", lo primero que "rueda" es "la cabeza del entrenador".

"Al final los resultados son los que marcan el devenir de los entrenadores. Le renovaría mañana mismo, pocos entrenadores pueden hacerlo mejor que Carlo Ancelotti, y él mismo sabe que al final si en este club no se gana nada pues normalmente la cabeza del míster es la que rueda", comentó en la previa del Real Madrid-Nápoles de Champions de este miércoles (21.00).

Carvajal apuntó que esta es una exigencia de "este vestuario y en los grandes de Europa" y defendió que no es "un riesgo renovarlo", atendiendo a su "capacidad de trabajo" y "el nivel que puede aportar al equipo".

Además, el lateral reconoció que Ancelotti es uno de los entrenadores que más le ha "sorprendido" junto a Zidane. "Son los dos entrenadores con los que más tiempo he pasado y no paran de reinventarse para aportar su experiencia y analizar todos los partidos y conseguir un buen rendimiento. Por mí que estuviese (Ancelotti) todos los años el club y el quisiesen", añadió sobre el futuro del técnico italiano.

En cuanto al calendario, Carvajal insistió en que es "muy exigente" para "un jugador de élite". "A día de hoy, con el nuevo Mundial de Clubes, prácticamente no vamos a tener ningún verano en el que no tengas competición. Estoy de acuerdo con el míster, son demasiados partidos y que haya tantas lesiones no es casualidad", apuntó sobre los problemas físicos, que "en un alto porcentaje se deben a calendarios tan exigentes y tan apretados".

"La exigencia es muy alta y es muy complicado con tanto viaje y partidos estar al 100% cada tres días. Los jugadores somos los que tenemos la potestad de poder hacer algo, ya que somos los que jugamos pero es complicado poner de acuerdo a todos", explicó sobre un posible parón liderado por los futbolistas.

El capitán del Real Madrid quiso zanjar el tema explicando que los jugadores no son partidarios de "tantos partidos", en algunos casos "casi intrascendentes". "Mucha gente habla de que los jugadores si no quieren jugar tanto, se deberían bajar el sueldo, y nosotros nunca hemos dicho que no queramos. Si porcentualmente se paga menos, nosotros cobraremos menos, pero lo que no puede ser es exprimir tanto al jugador porque al final no se ve su nivel 'top'", señalo.

En cuanto a su nivel esta temporada, Carvajal celebró estar "aportando mucho al equipo", porque se encuentra "muy bien" a nivel de "confianza y rendimiento". "Soy un jugador que se mide bastante poco a nivel de esfuerzo y siempre que estoy en el campo intento dar el máximo. No entra dentro de mi cabeza no darlo, pero sí que es verdad que hay momentos en los que el cuerpo me pide parar y sabes cuando estás asumiendo un posible riesgo de lesión", añadió sobre su manera de dosificarse.

"El Nápoles es un equipo de talla mundial y ha cambiado el entrenador, por ello esperamos un equipo más motivado. Los jugadores querrán mostrar al entrenador que quieren seguir jugando y hacer buenos partidos. Por ello, esperamos un Nápoles valiente que va a intentar ganar para afianzarse en los octavos de final, incluso intentando conseguir la primera plaza", señaló sobre el Nápoles, rival este miércoles del Real Madrid.

Al de Leganés le tocará 'bailar' con el "gran extremo" georgiano Khvicha Kvaratskhelia, por lo que deberá estar "100% focalizado". "Nuestro objetivo es quedar primeros de grupo y es a por el objetivo que vamos en el partido de mañana", afirmó.

Sobre el brasileño Rodrygo Goes, señaló que sabe que en el Real Madrid estar tres partidos sin marcar hace que empiecen "a llover las críticas". "Ya lleva varios años con nosotros y me alegro de que se haya quitado esa presión de los goles. Siempre nos intenta ayudar al máximo y cuando él está en racha y empieza a marcar, el equipo lo nota", defendió.

El lateral también aprovechó para felicitar a Lunin por su rendimiento en los últimos partidos, porque "siempre que le ha tocado jugar ha estado a la altura". "Nos ha ayudado muchísimo. Todas las veces que ha jugado lo ha hecho muy bien, que siga así porque al final lo que importa es el equipo y él nos está ayudando a conseguir puntos", elogió.

"Cuando hay lesionados se abren oportunidades para otros compañeros, jugadores que normalmente no están teniendo muchos minutos, y si su momento les llega, tienen que estar preparados. Durante este periodo van a hacer grandes partidos y nos ayudarán a estar un poquito más cerca de los objetivos", agregó sobre las lesiones y las oportunidades para los menos habituales.

El canterano del Real Madrid, también quiso poner en valor a la academia blanca, "la mejor cantera del mundo y la que más jugadores aporta al fútbol de élite". "Las bajas permiten que haya oportunidad para chicos jóvenes a los que veo bastante preparados. Tanto Nico Paz, Gonzalo, o jugadores como Mario o Manuel Ángel, que están apretando desde abajo, estoy seguro que en estos partidos podrán ayudar al equipo y mostrar la gran calidad que tienen", apuntó.

Por último, Carvajal analizó la situación del Barça, "con pie y medio en octavos de final de la Champions y peleando LaLiga" a "escasamente cuatro puntos" del Real Madrid, colíder con el Girona. "Es un rival para todas las competiciones. Nosotros nos centramos en lo que nos toca a nosotros, que es ganar mañana y ser primeros, y si en unos meses nos tocase cruzarnos contra ellos, a intentar dar el máximo y superarles", concluyó.