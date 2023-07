La internacional española Maica García asegura que el Mundial de waterpolo, que se celebra en la ciudad japonesa de Fukuoka (Japón) del 17 al 29 de julio, es el evento "más difícil de ganar" porque están las mejores selecciones, y cree que el equipo puede "aspirar a medalla".

"Están los mejores países y el trofeo más complicado de ganar es un Mundial. Además, estar jugándonos el poder conseguir plaza para París siempre es ese impulso de decir 'tengo que llegar a final y vamos a ir a por todas'", defendió la boya en una entrevista .

Las primeras semanas de preparación fueron "totalmente físicas" para centrarse después en la parte técnica y reforzar un sistema en el que el equipo "cree al cien por cien" después de los 13 años que lleva Miki Oca entrenando a la selección. "Hay que probarlo todo, pero viendo el nivel que tiene el equipo, creo que aspiramos a medalla, evidentemente. Si todo va bien, y confío en ello, y con la ambición que tiene el equipo, queremos aspirar a medalla, sin duda", remarcó.

La boya 32 años es una de las más veterana del equipo, pero cree que ha "evolucionado" y se ha "adaptado" bien para seguir siendo importante dentro y fuera del agua. "Aporto la experiencia, estar ahí para apoyar también a las jugadoras y darles esa tranquilidad. Saben que pueden confiar en mí, que cualquier jugadora de este equipo puede confiar en mí, para cualquier cosa", recalcó.

"Es un plus muy importante que haya tanta confianza, que terminen los partidos y que lleguemos al hotel y puedas relacionarte con cualquiera, estar en las habitaciones de cualquiera, pasar ratos juntas, que te apetezca estar con esa gente es muy importante", destacó García sobre la gran fuerza de un bloque que es prácticamente "una familia", tanto fuera como dentro del agua.

Dentro del agua juegan como un bloque, ya que saben perfectamente lo que va a hacer la otra "con una mirada", lo que hace que jueguen casi "de memoria". "La conexión ya la tengo con la grandísima mayoría, ya que muchas de ellas han jugado conmigo en el club o llevan muchos años jugando en selección, ya nos conocemos", expresó.

Maica García forma de los mejores dúos de boyas del waterpolo junto a Paula Leiton, la jugadora "más fuerte" que ha visto nunca, y al ser ella algo mejor "técnicamente", se complementan perfectamente. "Pensamos que yo te ayudo a ti, tú a mí y vamos a sacar esto adelante y vamos a por el partido sí o sí, pero no podemos mirar si somos mejores, simplemente tratamos de pasarlo bien y de disfrutar y ayudarnos", explicó.

El calendario del waterpolo actual lo considera "una locura", pero cree que "es bueno" para jugadoras jóvenes para entrar "más rápido" en dinámica y coger "más experiencia". "Lo jugamos todo y son muchos partidos, mucha carga y a un nivel muy alto, porque te estás jugando todos los títulos y es mucha exigencia, pero para las jóvenes es una experiencia que cogen muy rápido", expresó.

Aunque cada vez haya más competiciones importantes en menos tiempo, ella "quiere jugarlo" todo porque significa "luchar por títulos". "Voy disfrutando de cada competición, ahora que tengo el Mundial, pues a por el Mundial. ¿Que me viene el Europeo? Pues vamos a por el Europeo. No miro más allá, o sea, de primeras me miro todas las competiciones y digo, 'no voy a parar'. Pero intento no pensar demasiado", contó.

Pese a que en 2017 tuvo que parar un tiempo, ahora está con fuerzas para continuar y quiere "seguir disfrutando" y no se plantea el final de su carrera por el momento. "Me preguntan por la retirada y pienso que ya llegará el momento, no me pongo fecha tampoco, voy a disfrutar del camino que he hecho y de lo que me queda hasta que me llegue el momento", confesó.

Sobre la nueva generación, hay muchas jóvenes y todas tienen un "gran potencial", y si tuviera que destacar a una lo tiene claro, Elena Ruiz. "Elena ya dio la sorpresa el año pasado y creo que volverá a hacerlo seguro, aunque la tengan ya controlada", concluyó.