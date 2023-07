El Ayuntamiento reconoce la gravedad de la situación y trabaja para solventar cuanto antes las molestias a los vecinos

Vecinos de Valdemorillo denuncian olores nauseabundos e insalubridad en las calles del municipio por los problemas que se están produciendo en la recogida de basuras debido a que dos de los camiones del servicio están averiados y un tercero que se puso en marcha explotó el pasado domingo por causas que se investigan.

En las últimas semanas, los desperdicios está inundando las calles de una de las urbanizaciones de la localidad. Los residentes sostienen que los problemas se producen por una incompatibilidad entre los camiones de recogida y los contenedores, lo que está dificultando la recogida.

Desde el Ayuntamiento de Valdemorillo reconocen la gravedad de la situación por las molestias que se están generando a los residentes y aseguran que se está buscando todos los medios materiales posibles para solventar cuanto antes el problema.

La indignación vecinal es palpable en sus respuestas al Consistorio, a quien reprochan que "los contenedores están a rebosar" y "las ratas están paseándose por en medio". "No se baldea las calles ni se limpian sumideros y alcantarillado, no hay papeleras, no se podan los árboles", denuncian.

El pasado domingo, uno de los camiones del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbano explotó y ardió por completo sin causar heridos. En un tuit, el Ayuntamiento informó a los vecinos del incidente y aseguró que se desconocen los motivos del incendio en "un vehículo totalmente nuevo y propulsado mediante gas natural".

En declaraciones en Telemadrid, los vecinos afirman que los camiones están averiados y no son aptos e incluso alguno se plantean denunciar lo que esta sucediendo ante Sanidad.