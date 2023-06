La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de muerte natural el fallecimiento de una trabajadora de 60 años que limpiaba solo un colegio público de Móstoles en plena ola de calor, ha informado una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

No obstante, están a la espera de la autopsia que realicen los forenses los que determinen la causa del fallecimiento, si fue debido a la ola de calor o un infarto, lo más probable según las primeras pesquisas. Los agentes descarten que se trate de una muerte violenta o de un accidente laboral.

La empleada había entrado a trabajar en el turno de tarde, sobre las 15:30 horas del lunes, a limpiar en el colegio Andrés Segovia, situado en la calle Empecinado. Allí se vio con otras personas y con el director del centro, que se marcharon del lugar poco después, quedándose ella sola trabajando.

Pero en torno a las 17 horas el marido de la mujer se inquietó porque no respondía a sus llamadas y sus mensajes, por lo que llamó a la Policía Municipal, que la encontró inconsciente en el baño de la tercer planta del edificio.

Los agentes locales fueron los primeros realizarles las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que fueron continuadas por los sanitarios del Summa-112 llegados al lugar, que solo pudieron confirmar su fallecimiento certificándolo como parada cardiorrespiratoria, ha indicado una portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Los concejales de Seguridad y Educación del Ayuntamiento de Móstoles acudieron al lugar poco después para mostrar su apoyo y ponerse a disposición de la familia de la fallecida, a la que han dado su pésame y condolencias, han informado fuentes municipales.

LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS TRABAJADORAS DE LIMPIEZA

El portavoz de Más Madrid en Móstoles, Emilio Delgado, fue el primero en informar públicamente de lo sucedido ayer martes en un tuit, ofreciendo su más sentido pésame a los parientes de la trabajadora. En declaraciones , ha querido poner el énfasis no en la causa concreta de la muerte, sino en las condiciones en las que trabajan estas personas.

"Por prevención de riesgos laborales deberían estar trabajando en parejas en estas circunstancias en que por la tarde en esta época del año los colegios no hay nadie por las tardes. Las trabajadores ya lo habían pedido en varias ocasiones, pero no las hicieron caso y al final esta mujer ha muerto sola, sin la ayuda de nadie", lamenta Delgado.

El edil de Más Madrid insta al Ayuntamiento de Móstoles, ahora gobernado por el PP y Vox y antes por PSOE y Podemos, que monitorice las empresas subcontratadas para este tipo de trabajos. "El Consistorio ha de ejercer una labor de supervisión de los contratos y de incorporar cláusulas para mejorar las condiciones de los trabajadores. Pasa igual con las residencia de mayores y otros servicios públicos externalizados. Nosotros planteamos mayores mecanismos de control y es una cuestión que vamos elevar al Pleno", ha indicado.

Fuentes municipales han criticado que se intente politizar este suceso, "el drama de una mujer fallecida y su familia". El Gobierno local pide "máxima prudencia" y por ello esperarán al resultado de la autopsia para comprobar si se han incumplido los pliegos del contrato con la empresa concesionaria, pero señalan que en ningún punto del mismo se especifica que una persona no pueda trabajar sola.

También recuerdan que el Ayuntamiento "no puede inmiscuirse" en la organización laboral de una empresa externa ni en las reivindicaciones de los sindicatos. No obstante, no tienen constancia de quejas del comité de empresa de dicha compañía.