Pozuelo entrega los premios del Concurso Escolar de Poesía, Ilustración y Declamación 'Gerardo Diego'

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha entregado este miércoles los premios del Concurso Escolar de Poesía, Ilustración y Declamación "Gerardo Diego", con el que quiere reconocer el talento y creatividad de los alumnos de la ciudad.

La alcaldesa, Paloma Tejero, ha presidido este acto, que se ha celebrado en el Jardín Javier Ulecia, junto al Espacio Cultural MIRA, y al que también ha acudido la hija del poeta y escritor, Elena Diego, así como la concejal de Educación, Almudena Ruiz, y otros concejales de la corporación municipal.

Este concurso, que impulsa el disfrute de la poesía entre los más jóvenes, se realiza desde 1987, año en el que falleció el poeta, y con él se busca rendir homenaje a uno de los vecinos más ilustres de la ciudad.

El concurso, dirigido a alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria de los centros escolares sostenidos con fondos públicos y privados del municipio, se realiza con la colaboración de los centros escolares, que se encargan de la selección y presentación de los trabajos.

Establece tres modalidades: "Poesía" e "Ilustración" para las categorías de Primaria, ESO, FP Básica, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, y la modalidad de "Declamación", que se dirige a las categorías de Educación Primaria y de Secundaria.

HAN PARTICIPADO ALUMNOS DE 18 CENTROS EDUCATIVOS

En esta edición han participado alumnos de 18 centros educativos y se han valorado un total de 640 trabajos: 330 de poesía, 297 de ilustración y 13 de declamación de los que resultaron finalistas 138 trabajos.

En la ceremonia se han entregado los primeros 11 premios de ilustración y poesía y dos premios y dos accésits de declamación. El resto de alumnos galardonados con un lote de material didáctico recibirá su premio en su centro educativo.

Durante el acto, la alcaldesa ha reconocido también la labor de los docentes, jurado, familiares y personal de la Concejalía de Educación por su trabajo para hacer realidad este concurso que cuenta con una "larga trayectoria" y que hace que no haya perdido "vigencia en absoluto".

"Ahora, más que nunca, necesitamos jóvenes como vosotros: preparados, con ilusión y con ganas. Necesitamos jóvenes creativos, innovadores e inconformistas. Necesitamos creadores, necesitamos poetas", ha destacado la alcaldesa.

La regidora ha incidido en que este premio no solo busca reconocer la figura de Gerardo Diego "sino también acercarla a los más jóvenes, para no solo estudiarla, sino para darse cuenta de que no hay mayor eternidad que la palabra escrita".

"Pozuelo de Alarcón es una ciudad comprometida con la cultura y con nuestros jóvenes y desde iniciativas consolidadas como ésta, hasta otras que con mucha ilusión pondremos en marcha a lo largo de esta legislatura, vamos a seguir trabajando por apoyar el talento, por apoyar la lengua española y la literatura y por seguir dando a conocer el enorme legado de uno de los grandes poetas de las letras españolas", ha concluido.