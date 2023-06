El delantero del Real Madrid Joselu Mato ha reconocido que ha "soñado" con volver a vestir la camiseta del conjunto blanco desde que se marchó del club, y ha afirmado que "llevar el escudo" madridista en el pecho es "el honor más grande" que uno pueda tener.

"He soñado con este momento desde el día que me marché, estoy muy emocionado. Me gustaría dar las gracias al presidente, a José Ángel y a Carlo Ancelotti por la confianza y al RCD Espanyol y a toda su afición", declaró durante su presentación en el pabellón de la Ciudad Real Madrid, donde se desveló que portaría el dorsal '14', dejando libre el ansiado '9'.

El atacante gallego, visiblemente emocionado, prometió que se dejará la piel por el equipo. "Llevar el escudo del Real Madrid en el pecho es el honor más grande que uno pueda llevar. Voy a darlo todo por él y desde siempre y para siempre, ¡hala Madrid!", finalizó.