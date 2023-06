El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos confesó este miércoles que "muchos compañeros" en el vestuario blanco se enteraron de la salida de Karim Benzema rumba a Arabia Saudí "por el comunicado oficial del club", horas antes de su despedida en el último partido de la temporada en el Santiago Bernabéu, al mismo tiempo que celebró el fichaje del inglés Jude Bellingham lamentando, sin embargo, que la llegada del belga Eden Hazard en 2019 "no fue un buen traspaso".

"Quedarte o irte es decisión de cada uno. También hay circunstancias que contribuyen a una decisión. Honor a quien honor merece (Benzema). Lo que dio al club, los goles tan importantes que marcó... El año pasado fue sólo la guinda del pastel. Ha habido pocos delanteros en los últimos 15 años que hayan manejado el balón así, que no se hayan limitado a marcar goles. Fue un gran placer jugar con él, fue una gozada", expresó Kroos en el podcast 'Einfach mal Luppen' junto a su hermano Felix Kroos.

El madridista pensaba que el delantero galo "tenía la idea de terminar su carrera en el Real Madrid", por lo que entendió que su adiós se comunicara "tan rápidamente". "Creo que era importante para él despedirse del Bernabéu. En general, se notó que fue con poca antelación. Si no, se habrían organizado más cosas para él. Fue una despedida apropiada para el poco tiempo disponible", valoró respecto a cómo Benzema pudo despedirse marcando en el último partido de LaLiga Santander en el Bernabéu.

"Relativamente pocos lo sabían y hubo muchos que se enteraron por el comunicado oficial del club. No he hablado nada con él sobre el tema, porque al fin y al cabo es su decisión. Si quiere decirle algo a alguien, lo hará. Fue oficial por la mañana y luego tuvo la oportunidad de despedirse en el partido", zanjó el tema Kroos.

Tras el adiós del 'nueve' blanco, el pasado miércoles se hizo oficial la llegada de Jude Bellingham al club merengue, "un jugador 'top' que muchos equipos querían por su calidad y edad". "Suelo tener mucha confianza en nuestros responsables. Si el Real Madrid apuesta tanto por él, espero que sea un fichaje muy bueno para nosotros", alabó el traspaso Kroos, que comparte demarcación con el ex del Borussia Dortmund.

"No he visto muchos partidos del Dortmund esta temporada, pero sí lo he visto en la Liga de Campeones. Ha jugado muy bien la mayor parte del tiempo. Y si hace lo mismo aquí, es un buen fichaje. Si no, pues no", comentó sobre las capacidades y potencial para triunfar de Bellingham.

Kroos no evitó opinar sobre los 103 millones de euros fijos que le costará al Real Madrid, comparando esta situación con el fichaje de Eden Hazard en 2019, un traspaso "que no fue tan bueno". "Tuvimos a alguien (Hazard) que vino por mucho dinero y más o menos se tomó un descanso en su carrera", criticó.

Finalmente, el alemán tuvo buenas palabras para el español Marco Asensio, que tampoco estará el próximo curso en el Real Madrid, pese a no haberse "quedado atrás en cuanto a tiempo de juego y porcentaje de goles esta temporada". "A menudo tienes la impresión con él de que trabajaba muy bien como comodín, o incluso mejor que en algunos casos", analizó.