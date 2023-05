El candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, ha apostado este viernes por cambiar la España "de la subvención" y "de la paguita" por "el país del incentivo" para que cada ciudadano pueda "labrarse su futuro".

Así lo ha defendido en este octavo día de campaña electoral para los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, en el que se ha reunido con los representantes de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE para presentar sus propuestas en materia económica y conocer las demandas de los emprendedores madrileños.

Ortega Smith ha defendido que España, y en concreto Madrid como su capital, tiene que "dejar de ser un país de la subvención, de la ayuda, de la paguita, para ser un país del incentivo" en el que cada ciudadano "tenga la opción de labrar su propio futuro sin estar dependiendo de que todo se lo tenga que dar la Administración".

Un planteamiento, ha precisado, que no implica "ser insolidarios", ni olvidar a "aquellos que en un momento determinado lo estén pasando mal", sino que se les apoye para "salir de esa situación". "No tenemos que vanagloriarnos de los muchos millones que dedicamos a política social, sino de los muchos millones que no sean necesarios dedicar a política social porque todo el mundo tenga su Empleo, todo el mundo pueda comprar aquella vivienda que desee, tener su vehículo y poder disfrutar de la vida con su familia", ha defendido el candidato.

Así, el aspirante de Vox ha apostado por "españoles y madrileños en libertad" que no estén "condicionados siempre a que otros les tengan que decir lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar y a quién tienen que votar".

Javier Ortega Smith ha trasladado al empresariado madrileño que con Vox "tiene un aliado", desde el pequeño autónomo hasta el gran empresario, algo que confía en "poder llevar adelante en el próximo Gobierno de coalición" en Cibeles si los votantes el día 28 "así lo consideran".

"Un auténtico aliado para que Madrid sea el referente de la ciudad con los impuestos más bajos. El referente de la ciudad con la Administración al servicio del administrado y no la Administración burocratizada poniendo permanentemente trabas", ha subrayado Ortega Smith, quien también ha defendido su programa para hacer de la capital de España "la ciudad de la libertad", tanto en la movilidad como en la Economía y en la política. "Y que aquí nadie venga a imponernos sus fanatismos y sus imposiciones de la izquierda", ha añadido.

Un aliado, en definitiva, "para seguir creando riqueza" y merced al cual el pequeño comercio, los empresarios del transporte o los empresarios de la seguridad "van a tener siempre a su lado al Ayuntamiento de Madrid". "Es una filosofía política, es una filosofía de vida", ha recalcado el aspirante de Vox a la Alcaldía.

Javier Ortega Smith ha aprovechado para agradecer a los empresarios "el papel que representan" y los ha calificado de "auténticos héroes olvidados". "Todos, los grandes, los medianos, los pequeños y especialmente los autónomos, porque son los que generan riqueza, los que generan puestos de trabajo, los que con sus impuestos nos ayudan a construir hospitales, carreteras, escuelas y a tener una ciudad segura y embellecida", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Miguel Garrido, ha reconocido la coincidencia "en gran medida" de las demandas del sector privado en materia fiscal, regulatoria, de libertad y de seguridad con Vox.

Asimismo, ha pedido al próximo Ejecutivo municipal actuaciones "de manera rápida" para "desatascar distintas situaciones" que en los últimos tiempos "se han paralizado" para "fomentar e impulsar el desarrollo económico de Madrid", que ha subrayado como "muy necesario para el bienestar del conjunto de los ciudadanos".

Con la reunión de este viernes con Ortega Smith, la patronal madrileña ha concluido la ronda de encuentros que ha mantenido durante la campaña y la precampaña electoral con los candidatos de los distintos partidos que concurren a los comicios tanto para el Ayuntamiento de la capital como para la Comunidad de Madrid.

Entre las propuestas que CEIM ha trasladado al conjunto de contendientes políticos están el desarrollo de un marco favorable a la actividad, un plan para pymes, más colaboración público-privada, facilitar el acceso a la financiación, reducción de tasas e impuestos, un modelo energético "más sostenible", una estrategia autonómica de movilidad sostenible y de logística, priorizar el apoyo a la I+D+i, una nueva Ley del Suelo, un plan de reactivación del sector comercial, un plan estratégico del sector turístico o una mejora de la normativa relativa a la contratación pública.

La unificación de criterios en la aplicación de normas urbanísticas municipales o el fortalecimiento de la FP son otras de las propuestas de la patronal, así como apoyar la conciliación en las pymes o promover una cultura "de respeto" a los derechos de propiedad industrial e intelectual.

También se aboga por impulsar la Marca Madrid, crear un cheque de internacionalización de la empresa madrileña, poner en marcha un Observatorio de Talento e intensificar la formación continua y reforzar los programas mixtos de formación y empleo.

En materia de fondos europeos, CEIM insta a reducir la burocracia para acceder a esta financiación, ofrecer líneas para actuaciones de formación ligadas a la innovación, digitalización y economía circular en un Perte o desarrollar convocatorias con un carácter "más amplio".