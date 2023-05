La candidata del PP a la Alcaldía de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha presentado este miércoles las principales líneas del programa electoral que pondrá en marcha si consigue el respaldo de los vecinos el próximo 28 de mayo, pensado para vivir en Alcalá pero también para trabajar, y que contempla medidas como una estación de autobuses, aparcamientos y aumentar la seguridad.

"Queremos que Alcalá sea una ciudad de oportunidades. En Alcalá ha bajado el paro, pero como vimos este lunes, cada vez que es festivo en Madrid vemos que muchos alcalaínos trabajan en la capital. En Alcalá tenemos que generar oportunidades y, para ello, tenemos que poner a disposición de las empresas nuevo suelo industrial, agilizar las licencias, fomentar el comercio de barrio o poner en marcha deducciones fiscales", ha explicado la líder del PP complutense.

Como una de sus principales medidas, quiere dotar a la localidad de una estación de autobuses, "una infraestructura imprescindible que el PSOE de Javier Rodríguez ha sido incapaz de promover en ocho años".

Asimismo, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de promover aparcamientos en todos los barrios de la ciudad, desde Gran Canal a Ciudad del Aire pasando por Juan de Austria, Nuestra Señora de Belén y el Centro Histórico. "Recordamos que este Gobierno no ha realizado ni un solo aparcamiento mientras que el Partido Popular promovió más de 3.500 plazas. Podría haber utilizado los fondos europeos para este fin pero no lo han considerado prioritario. Se nota que el alcalde no se baja del coche oficial", ha destacado la candidata.

En materia de infraestructuras, volvió a exigir el acceso norte en la estación de tren "para que deje de ser una barrera" para los miles de vecinos que viven en El Ensanche, Chorrillo y Campo del Ángel. "Este martes Javier Rodríguez perdió la oportunidad de exigir a Pedro Sánchez este paso, ha afeado. Sin embargo afirmó sentirse "orgulloso" del Gobierno socialista, ha añadido, cuando es "el mismo que ha rebajado las penas a un millar de agresores sexuales, ha rebajado las penas por sedición y malversación y pacta con Bildu, que lleva condenados por terrorismo en sus listas electorales".

Otra de las áreas en la que el PP local prestará especial atención será la limpieza, sobre todo en lo que respecta para combatir las heces caninas o los grafitis. "Alcalá sigue ocupando los puestos de cola entre los municipios más sucios de España y la solución que da este Gobierno es bajar el presupuesto en más de un millón de euros mientras ha incrementado en más de 600.000 euros el gasto en altos cargos. Cuestión de prioridades", ha subrayado en este sentido.

En esta línea, también se ha comprometido a realizar tareas de mantenimiento porque de poco sirve invertir si a las pocas semanas las zonas reformadas ya se encuentran vandalizadas. "Ya no es hacer y rehacer obras ante la falta de ideas como con el parque Manuel Azaña, es cuidar las inversiones que se realizan", ha explicado.

Además, el PP de Alcalá seguirá apostando por Alcalá Río, tras cuatro años de "abandono por parte del anterior Gobierno". "Ahora vemos cómo incluso proyectan una pasarela para conectar con los Cerros en el mismo lugar al que se opusieron frontalmente cuando lo propuso el PP. A partir del 28 de mayo seguiremos trabajando para acercar el río a los alcalaínos. También elaboraremos un plan de mejora de las zonas verdes de la ciudad, con especial cuidado a las zonas naturales, como el Camarmilla, totalmente abandonadas", ha criticado Piquet.

Otra de las grandes prioridades para el Partido Popular será la seguridad. Además de recordar que bajo los gobiernos del PP Alcalá duplicó el número de agentes y se crearon las nuevas dependencias policiales, la candidata ha anunciado patrullas de policía de barrio, incremento del número de policías locales, más medios para los agentes o la creación de unidades especiales para combatir la okupación y las bandas juveniles violentas.

En otro orden de cosas, Alcalá también tiene que ser una ciudad para disfrutar, con una apuesta por "seguir potenciando la faceta cultural de nuestra ciudad". Nos volcaremos con el aniversario de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en su XXV Aniversario ante el poco interés que está mostrando el actual equipo de Gobierno, recuperaremos la Noche en Blanco, potenciaremos las Fiestas de Interés Turístico Nacional, recuperaremos el Abril de Cervantes para convertir el 23 de abril en una fiesta para Alcalá y crearemos el Museo de la Ciudad", ha explicado Piquet.

Todo ello con el vecino en el centro de sus acciones. "Seremos un Gobierno cercano, que atienda a los vecinos, no como en la actualidad en la que no se recibe a los ciudadanos. Incrementaremos las ayudas a las familias, a las personas con discapacidad, mejoraremos el mantenimiento de los centros educativos y los centros de mayores, y pondremos actividades para combatir la soledad no deseada y el ocio en familia", ha asegurado.

Finalmente, la candidata popular ha reivindicado a esta formación y ha pedido el voto para la siguiente legislatura. "Hemos gobernado, sabemos gobernar y a partir del próximo 28 de mayo confío en convertirme en la primera alcaldesa de Alcalá, una ciudad maravillosa que merece mucho más que un gobierno soberbio, anclado en el fango y en el insulto, sin ideas ni proyectos de futuro", ha zanjado.