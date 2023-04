La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, considera "lógico" formar parte del próximo Ejecutivo regional si las urnas dan a su partido "la fuerza suficiente" para ser determinante en la formación de Gobierno tras los comicios del próximo 28 de mayo.

"Si tengo la fuerza suficiente, por supuesto que sí, sería lo lógico", ha defendido Monasterio en el espacio 'Hoy responde...' de 'OK Diario', donde ha apuntado también que "sólo cuando está Vox", las cosas "van bien".

En este sentido, ha asegurado que si algunas cosas "van mejor" ahora en la Comunidad de Madrid es gracias a que Vox "ha ido abriendo camino" en la Asamblea de Madrid con sus propuestas.

Sobre ese hipotético futuro con Vox en un Gobierno de coalición con el PP en la Comunidad, Monasterio ha subrayado que ese modelo está "funcionando bien" en Castilla y León, con iniciativas como los 400 millones de euros para dar un aval a los jóvenes que favorezca su acceso a una hipoteca, una iniciativa de la que la candidata ha hecho responsable a su formación.

"Eso es política de verdad. De nada sirve ser vicepresidenta si no consigues cambiar las políticas, yo lo quiero es cambiar cosas", ha insistido la líder de Vox Madrid, quien se ha vuelto a referir a su relación con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

"SACAR A LA IZQUIERDA"

"Veo a Ayuso hablando mucho de mí, a mí lo que me obsesiona es que no entre la izquierda y sacar a Sánchez del Gobierno", ha sentenciado, sobre lo que ha concretado que no se trata "sólo" de sacar "sus votos", sino también "sus leyes", pues ve al PP "entregado a la Agenda 2030".

Sobre este punto, ha afirmado que Díaz Ayuso "se deja llevar" por esta "obediencia del PP" a la Agenda 2030, puesto que la presidenta madrileña, ha subrayado Monasterio, "trabaja" para el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

Así, la candidata de Vox Madrid se ha referido a cuestiones como la Ley Trans autonómica o las restricciones a la movilidad, sobre lo cual ha apostillado que "todas las leyes que firma" Díaz Ayuso "lo hace en cumplimiento de la Agenda 2030", a la cual "el PP se ha entregado".

Para Rocío Monasterio, esta agenda es "como el 'Libro Rojo' de Mao y la ha calificado de "dictadura" que "impone una ideología de género, ataca a las familias y no "deja circular con el coche".

Durante la entrevista, Monasterio ha defendido algunas de sus propuestas para los comicios autonómicos del 28 de mayo, como el fin de la jornada continua en los colegios y la implantación del cheque escolar, la mejora de las retribuciones de los profesionales sanitarios, la mejora del acceso a la vivienda o la lucha contra la 'okupación' y una mayor contundencia contra los 'okupas'.