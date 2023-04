El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este jueves, durante la presentación de su lista electoral para las elecciones del 28 de mayo, que los madrileños dejarán claro en las urnas que la capital es un "bastión" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que esta cita electoral marcará "el tic-tac del final del sanchismo".

"El 28 de mayo de 2023 será el tic-tac del final del sanchismo. Le vamos a transmitir un mensaje muy claro al sanchismo y a la izquierda en general utilizando las mismas palabras que ha utilizado Pedro Sánchez para hablar de Doñana. Nosotros le decimos aquí en Madrid, que Madrid, Pedro, no se toca; Madrid, Pedro, no lo vas a alcanzar y no lo vas a conseguir. Porque los madrileños quieren un futuro de prosperidad, de riqueza, de libertad, de Empleo, de calidad de vida, de bienestar y ese proyecto sólo se identifica con el Partido Popular", ha manifestado desde el Parque de la Cuña Verde de O'Donnell.

Junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, Almeida ha abundado en la idea de que con el PP, la capital "seguirá creciendo y teniendo el mejor futuro". "Nos comprometemos con todos los madrileños a trabajar las 24 horas del día y los siete días a la semana para que Madrid siga siendo esa tierra de prosperidad, esa tierra de libertad, esa tierra de creación de empleo y riqueza y para que Madrid también siga siendo.

Y es que, para el primer edil, "la derogación del Sanchismo de la que hablaba el presidente Núñez Feijó empieza aquí, empieza en Madrid el 28 de mayo, en las elecciones al Ayuntamiento y en las elecciones a la Asamblea de Madrid". Esta derogación, ha continuado, "es un proceso imparable que culminará en las elecciones generales que se celebrarán en diciembre".

Como candidato a la reelección, reconoce que "es un privilegio poder servir a los más de 3.300.000 madrileños, pero también es una tremenda responsabilidad, porque lo más difícil de estar en el Ayuntamiento, lo más complicado de poder gestionar la ciudad de Madrid, sin duda, es estar a la altura de los madrileños y a la altura de lo que exige la ciudadanía".

De cara a la cita electoral, considera que la capital "se juega seguir con un modelo identificable, reconocible, que es el del Partido Popular o por el contrario que la sucursal del sanchismo gobernie en la ciudad de Madrid" porque "las únicas alternativas que hay son un gobierno sólido, fuerte y estable del Partido Popular o un gobierno de Más Madrid, de Podemos y del Partido Socialista".

Este gobierno "sólido" del PP proporciona, ha continuado, "éxito, una eclosión como no se había conocido en la historia reciente, y seguir siendo la locomotora económica, social, cultural, institucional de España, seguir siendo el mejor modelo en el que se refleja la España constitucional y seguir siendo esa capital de la Nación, orgullosa de ese legado".

Será en la campaña electoral, donde Martínez-Almeida recorrerá "los 21 distritos de la ciudad de Madrid y hasta el último de los 131 barrios hablando con todos los madrileños y explicándoles qué es lo que se ha hecho en este mandato, como "bajar más de 500 millones de euros en impuestos e invertir más de 1200 millones de euros en obras e infraestructuras en la ciudad de Madrid".

"Por primera vez cumplimos con la normativa de calidad del aire de la Unión Europea y lo hacemos desde la combinación del desarrollo económico con políticas de sostenibilidad ambiental de puro sentido común, pero que se han reclamado como las más eficaces, o al mismo tiempo seguir siendo el referente y el faro cultural", ha expuesto.

En este sentido, el alcalde considera que tienen que "presentar y exhibir ese balance de gestión e ir al debate con la izquierda, y decir claramente que es un modelo distinto" que se basa en "levantar la voz y gritar muchísimo". Por contra el PP en Madrid ha puesto en marcha "centros mayores, centros culturales, escuelas infantiles, colegios de la ciudad de Madrid para que se puedan mitigar los efectos de esta ola de calor".

José Luis Martínez-Almeida ha manifestado que hay para los próximos cuatro años "un proyecto de consolidación para esta ciudad" que se asienta en "seguir bajando impuestos, seguir siendo un referente de sostenibilidad a la ciudad, ambiental, social y económica".

"Que tengamos la mejor calidad de vida pero el mejor desarrollo económico. Tenemos un proyecto para los jóvenes en esta ciudad. Tenemos un proyecto para resolver la vivienda en esta ciudad. Solo en este mandato hemos desbloqueado desarrollos urbanísticos que van a permitir que Madrid sea la primera ciudad de Europa durante los próximos cuatro años en construcción de vivienda", ha continuado.

Sobre vivienda ha especificado que "solo en parcelas del Ayuntamiento de Madrid se están construyendo ya 2.250 viviendas y se ha hecho en este mandato". "Este Gobierno ha dejado un saldo positivo en la empresa municipal de vivienda de 4.000 viviendas. 4.000 frente a 17 (del Gobierno municipal liderado por Manuela Carmena)", ha precisado.