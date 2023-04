Monasterio reclama "menos recursos a magrebíes que atosigan a jóvenes y mujeres" y "más para centros de salud"

La presidenta de Vox Madrid y candidata a dirigir la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha reclamado este viernes que se dediquen "menos recursos a magrebíes que están en las calles escapándose" de los centros de menores extranjeros no acompañados y que "atosigan a los jóvenes y a las chicas a la salida del Metro" y "más recursos a construir centros de salud", tal como "está pidiendo la gente".

Rocío Monasterio ha asistido este viernes al desayuno informativo de Nueva Economía Fórum protagonizado por el candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, tras el que ha defendido la importancia de contar con una Administración "cercana" y "presencial" que "atienda" y "responda al teléfono".

"Estamos viendo un Madrid de primera y un Madrid de segunda. Estamos viendo un Madrid donde la gente echa de menos que le resuelvan las labores fundamentales. Estamos viendo mucha gente mayor que nos dice que le cierran los bancos, ya no hay un banco que les atienda, los comercios cierran, ya no pueden hablar con nadie, y la Administración no les responde", ha lamentado Monasterio, quien ha apostillado que "luego algunos se extrañarán de por qué tanta gente habla de soledad".

Asimismo, la candidata a presidir la Comunidad de Madrid ha asegurado que "en ese Madrid de primera y de segunda" la gente le traslada que "les faltan infraestructuras y dotaciones", pues "no se están empleando los recursos y los impuestos en construirles centros de salud".

RESOLVER EL DÍA A DÍA DE LOS MADRILEÑOS

"Quizás lo que tendríamos que hacer es dedicar menos recursos a estos magrebíes que están en las calles escapándose de los centros de 'menas' y más recursos a construir centros de salud, que es lo que nos está pidiendo la gente", ha insistido la líder de Vox Madrid, quien ha defendido que su partido se presenta para "resolver el día a día de la gente", ya que "no puede ser que cada día dedique más tiempo en un atasco" o que "no quiera salir de casa" por culpa de la inseguridad.

Así, ha criticado los "miles de euros" destinados, según ha censurado, a "estos magrebíes que están atosigando" a jóvenes y mujeres mientras no hay "recursos para los centros de salud" o para "mejorar las infraestructuras" y facilitar que haya "vivienda en Madrid".

"No puede ser que un joven no se pueda emancipar porque no tenga vivienda, no puede ser que empresas no vengan porque no tengan viviendas para los trabajadores, la Comunidad de Madrid tiene que dar respuesta a todo esto, a todo esto porque es fundamental y porque los madrileños pagan impuestos para tener algo a cambio", ha sentenciado la candidata.