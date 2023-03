Carmena destaca la inteligencia y lealtad de Maestre y desea "de corazón" que su "persuasión" dé el mejor resultado

La que fuera regidora de la capital Manuela Carmena ha destacado la inteligencia y lealtad de la candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, y ha deseado "de corazón" que esa inteligencia y su capacidad de "persuasión" dé "el mejor resultado posible" en las urnas.

Forma parte de un vídeo, la tercera entrega que hace Más Madrid sobre los aspectos más personales de la candidata. "Una tarea tan compleja como la gestión pública, la gestión política, necesita tener entusiasmo, capacidad de transmitir, algo así como capacidad de seducir. Yo deseo con todo mi corazón que toda esa capacidad de inteligencia y persuasión que puede tener dé el mejor resultado posible", ha trasladado Carmena en el vídeo.

Manuela Carmena ha destacado de la candidata de Más Madrid que lo primero que le llamó la atención cuando la conoció era que le pareció "una mujer inteligente". "Veía que Rita hablaba muy bien. Íbamos a hacer una nueva política, éramos un equipo curioso entre una persona muy mayor y gente muy joven. Me parecía bonito que si la Alcaldía estaba en el lado de los mayores, en la Portavocía estaba una mujer muy joven y muy inteligente", ha indicado.

"Pronto se evidenció que un equipo que parte de estas características es difícil que se haga, por eso es muy importante que yo sintiera que tenía lealtad de mis compañeros concejales. Y creo que Rita fue muy leal", ha remarcado.

Carmena también ha recordado que "contra ella hubo concejales de la oposición, del PP, que dijeron barbaridades" sobre Maestre. Es por eso que le parece esencial "hacer campañas diferentes". "Le aconsejaría a Rita que no caiga en no hacer lo que hacen todos, en desacreditar a los otros, en decir que mi grupo es el mejor, mi partido es el mejor, no", le ha recomendado.

Maestre ha contestado en redes sociales que para ella fue "un orgullo ser la portavoz de Gobierno durante cuatro años de la mejor alcaldesa que ha tenido Madrid". "Gracias, Manuela, por el cariño y por ser siempre una referencia para avanzar. Estoy convencida de que en mayo lo vamos a lograr de nuevo", ha escrito.