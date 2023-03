Sofía Miranda reitera que no concurrirá al 28M con Cs y aún no ha cerrado "ninguna puerta"

La concejala delegada de deporte en el Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, se ha ratificado este jueves en la decisión de no concurrir a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo con Cs, su actual Grupo Municipal, si bien no ha desvelado su futuro porque no ha cerrado "ninguna puerta".

"Yo no soy propiedad de nadie, me educaron para ser libre y así me siento, y desde esa libertad, yo no iré en listas con Begoña Villacís, me reafirmo en esas palabras y no me he cerrado ninguna puerta; el futuro decidirá", ha trasladado a los periodistas tras la presentación del balance de Madrid Capital del Deporte en la cafetería de CentroCentro.

Miranda renunció este pasado noviembre al cargo de portavoz adjunta del Grupo Municipal de Ciudadanos en Cibeles, un cargo que aseguró, "de facto" ya se le había retirado. De este modo se hacían públicas las desavenencias de los 'naranjas' en Cibeles.

Tras Miranda, fue el concejal de Innovación, Ángel Niño, quien dejó su cargo como tesorero, y las primarias a nivel nacional de CS terminaron de dinamitar un Grupo del que se rumorea que parte de sus actuales integrantes pasarán a las filas del PP para las elecciones municipales del 28M.

Miranda considera que "dos meses de política es mucho y poco tiempo a al vez", por lo que sostiene que "hay que seguir trabajando por el deporte" de la ciudad.

Respecto a un posible paso de la concejala de Barajas a las filas del PP, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, señalaba a finales de 2022 que él no habla de las listas "hasta cuando toque", y por lo tanto no alimenta "ningún tipo de hipótesis en relación con estas cosas, porque además es una cuestión de respeto hacia Ciudadanos y hacia la propia Sofía Miranda".