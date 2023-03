Lobato lanza su primer spot preelectoral en el que ironiza con que digan que no le conocen "ni perry ni en su pueblo"

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha lanzado este jueves su primer spot preelelectoral en el que ha ironizado con que digan que no le conocen "ni perry, ni en su pueblo ni el tato".

El spot que han lanzado los socialistas a través de sus redes sociales muestra a diferentes vecinos de Lobato, en Soto del Real, donde aseguran que en el pueblo sí que le conocen y le trasladan su apoyo. Además, aparece su mujer que asegura que el candidato es una persona casera y que le gustan mucho los niños. "Tenemos tres hijos, pero hubiéramos querido tener más. Le encanta pasar tiempo con ellos. En casa los niños y yo sí le conocemos", ha comentado entre risas mientras Lobato se le acerca a darle un beso.

Finalmente, aparece el candidato andando con la cara difuminada: "Dicen que no me conoce ni perry, que no me conoce ni el tato, que no me conoce ni blas. También dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños", ha lanzado, al tiempo que desdibuja el desenfoque de su cara con la mano y ya se aprecia a Juan Lobato.