Villacís confía en la lealtad de Almeida y descarta que fiche a sus ediles para el 28M

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado este viernes que confía en la lealtad del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, de cara a la elaboración de listas para las elecciones municipales del 28 de mayo, ya que "no ganaría votos llevándose a concejales de Cs y quedaría como un traidor".

"No creo que Almeida vaya a ser un desleal conmigo. Él dijo que éramos dos partidos en un gobierno, y lo somos, por lo que eso sería una grandísima deslealtad. Él no es un traidor, no ganaría ningún voto llevándose a nadie y quedaría como un traidor conmigo", ha manifestado durante el desayuno informativo de EP Madrid celebrado en el auditorio meeting place.

Si bien, ha reconocido que ella no iba a obligar a ninguno de sus diez concejales a quedarse en el Grupo. "Esto no es Cuba. Si la gente quiere quedarse, que se quede. Los concejales más importantes estarán, vamos a enriquecer la lista y habrá perfiles que hagan que seamos mejor equipo", ha expresado a renglón seguido.

Requerida por las encuestas de cara a Cibeles, ha señalado que "las del PP son las únicas que dan una gran subida al PSOE", y salvo esos sondeos, "CS entra en el 95% de las encuestas", y en las que no, la formación 'naranja' está a 3.000 votos de entrar, "que eso es la Plaza Mayor con distancia Covid". "Siempre hemos crecido en campaña. Les aseguro que CS va a ser decisivo en el Ayuntamiento de Madrid y quien guíe las políticas de Cs Madrid", ha lanzado.