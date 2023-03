Ortega Smith dice que PP y Vox tendrán que entenderse y Martínez-Almeida le responde que planea gobernar en solitario

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía, Javier Ortega Smith, ha ofrecido al regidor, José Luis Martínez-Almeida, un gobierno de coalición tras el 28M, aunque les "separen muchas cosas". "Va a haber que entenderse", ha advertido.

Después de reunirse con Almeida para tratar de desbloquear las normas urbanísticas, Ortega Smith ha asegurado a la prensa que las relaciones políticas "no tienen nada que ver con las personales, que son cordiales".

"Lo que ocurre es que hay unas discrepancias importantes con un desengaño, una gran tristeza, después de que el señor Almeida prometiera derogar el Madrid Central de Manuela Carmena pero no lo hizo, a pesar de nuestro pacto de investidura. Eso nos separa y mucho", ha trasladado a los periodistas a la entrada del Palacio de Cibeles.

"DISCREPANCIAS" PERO TENDRÁN QUE ENTENDERSE

El candidato de Vox es consciente de que "existen cuestiones muy importantes" en las que mantienen "discrepancias con el Gobierno" pero también de que van a "tener que entenderse" dado que en las próximas elecciones no cree que haya mayoría absoluta por parte de ningún partido.

De no entenderse sería tanto como "dejar que la izquierda, nefasta, sectaria e inútil, vuelva a gobernar este Ayuntamiento con todas sus políticas, que no sirven más que para empobrecer a los madrileños creando más paro, inseguridad y más fanatismo ideológico".

"Aunque nos separen muchas cosas tenemos que encontrar soluciones para que los madrileños estén orgullosos de su Ayuntamiento, para poder vivir en una ciudad libre de imposiciones ideológicas de la extrema izquierda y que Madrid sea tras el 28 de mayo el gran referente del cambio que necesita España, que de Madrid capital venga después expulsar a Pedro Sánchez y a su nefasto gobierno", ha argumentado.

"TENEMOS EL MISMO DERECHO LOS DE VOX A GOBERNAR EN EL AYUNTAMIENTO"

Javier Ortega Smith, que quiere "ver las cosas con optimismo", está seguro de que habrá entendimiento con Almeida, "a pesar de las diferencias electorales y de campaña lógicas", para formar un gobierno "que se dedique a lo que importa, a los madrileños, a utilizar los recursos públicos de la manera más eficiente, a bajar los impuestos al máximo posible y a lograr un Madrid donde se pueda vivir tranquilo, seguro y con un urbanismo que haga de Madrid un referente en el mundo entero".

"Creo que lo podemos conseguir, no quita que sea fácil el camino, pero es nuestra obligación intentarlo", se ha comprometido el candidato de Vox, que ha defendido que su partido tiene "el mismo derecho" que Cs a conformar un gobierno de coalición como el actual de Cibeles. "Tenemos el mismo derecho los de Vox a entrar a gobernar en el Ayuntamiento, con el respeto institucional y la colaboración leal a los pactos que acordemos", ha remarcado.

No duda de que Almeida tendrá que sentarse con Vox porque duda de que quiera gobernar con Más Madrid o con el PSOE. "O a lo mejor, veremos, porque escucho a la portavoz del PP (en el Congreso), Cuca Gamarra, decir que ella se encuentra más cerca del PSOE que de Vox... Me quedé helado", ha confesado.

"Pues desgraciadamente todo es posible, dios no lo quiera, pero creo que el alcalde prefiere infinitamente gobernar con Vox antes que con Más Madrid o con el PSOE", ha declarado, sin citar al resto de formaciones políticas, incluida Cs, "porque no van a entrar".

En Vox reclamarán entrar en el Gobierno en la misma proporción de los votos que obtengan en las urnas. "Lo más importante no es ocupar sillones sino las políticas que salgan desde el 28 de mayo, con las que nos sintamos cómodos los dos partidos, con un modelo de ciudad, no dos", ha manifestado. "Va a haber que entenderse pero estoy seguro de que lo conseguiremos", ha concluido.

ALMEIDA NO SE PLANTEA EL GOBIERNO EN COALICIÓN

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este miércoles al portavoz de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, que él no se plantea un gobierno de coalición tras las elecciones municipales del 28 de mayo, pues su proyecto es "gobernar en solitario" arropado por una "amplia mayoría de madrileños".

Así lo ha trasladado ante los periodistas, desde el salón de actos del Ayuntamiento, después de que Ortega haya ofrecido al regidor un gobierno de coalición tras el 28M, aunque les "separen muchas cosas". "Va a haber que entenderse", ha advertido tras la reunión entre ambos para abordar el desbloqueo de las normas urbanísticas.

"No me planteo más gobierno de coalición que con los madrileños, y una amplísima mayoría de madrileños que me permitan gobernar en solitario con un gobierno sólido, fuerte, estable, respaldado por una amplia mayoría", ha expresado a continuación el primer edil, que ha descartado hacer "cábalas sobre un gobierno de coalición o no".

Así, ha rechazado hablar "de lo que ha dicho o no ha dicho Ortega Smith", si bien ha garantizado que no ha hablado de un "gobierno de coalición", pues ese "no era el objeto de la reunión". "No voy a comentar lo que ha dicho Ortega Smith, pero en ningún momento he hablado de eso. Es lo que yo puedo decir respecto de mi intervención en esa reunión", ha enfatizado.

Por su parte, Ortega Smith no duda de que Almeida tendrá que sentarse con Vox porque no cree que quiera gobernar con Más Madrid o con el PSOE. "O a lo mejor, veremos, porque escucho a la portavoz del PP (en el Congreso), Cuca Gamarra, decir que ella se encuentra más cerca del PSOE que de Vox... Me quedé helado", ha confesado.