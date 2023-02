Carabante pone en valor los 15 millones de euros para remodelar los entornos escolares

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido los 15 millones de euros que el área de Obras y Equipamientos ha destinado a la remodelación de los entornos de 251 colegios pero la concejala de Más Madrid Carolina Pulido le ha contestado en el Pleno de Cibeles que, de facto, se han caracterizado por "no hacer nada" por la pacificación de los entornos escolares.

Carabante ha indicado los cien policías más en estos puntos, la señalización ya de 20 kilómetros como calles seguras en 165 centros y el hecho de que "hoy Madrid tiene la mejor calidad del aire porque el Ayuntamiento por primera vez cumple con la directiva de calidad del aire".

Pulido, por su parte, ha criticado que la actuación del Ayuntamiento pase por "poner vallas en aceras estrechas sin saber si es para proteger a los niños de los coches o los coches de las criaturas", unido a que "han pintado señales en el suelo ya desgastadas en zonas que han sido asfaltadas después".

"No hay ni chapa ni pintura porque no les importa la salud de los niños y las niñas" y muestra de ello es que "en los ocho colegios piloto, un 1 por ciento, no han hecho nada" para pacificar el tráfico, a pesar de anunciarlo en otoño de 2021 y "cuando la ordenanza de Movilidad obliga a reducir la velocidad".

Más Madrid ha indicado que se podría reducir el 70% de la contaminación en los entornos escolares con cortes temporales de tráfico, "algo posible si hay voluntad política", una propuesta que ha hecho tras dejar constancia de "la multiplicación de casos de bronquiolitis y asma en esta ciudad". Carabante le ha contestado que la izquierda gobernó durante cuatro años "pero no hicieron nada de eso".