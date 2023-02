Carabante defiende el expediente "inmaculado" en torno a la A-5 y reprocha el "circo" de la izquierda

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido el expediente "inmaculado" en torno a la A-5, para pasar a acusar a la izquierda de montar un "circo" como "banderín de salida de la campaña y precampaña electoral".

La Fiscalía contra la Corrupción ha abierto diligencias de investigación, que no supone imputación alguna, contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por la adjudicación del contrato para la redacción del soterramiento del Paseo de Extremadura-A5.

Así consta en un escrito en el que la Fiscalía comunica que por decreto se ha procedido a la apertura de las diligencias de investigación en virtud de la denuncia presentada por la concejala independiente del Grupo Mixto Marta Higueras en relación con presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita en relación a la adjudicación de dicho contrato. Más Madrid, por su parte, llevará al Pleno de este martes la constitución de una comisión de investigación.

En concreto, la Fiscalía solicita a la Alcaldía de la capital "el expediente de contratación relativo a la redacción del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste --soterramiento de la A5--", por un lado. También solicita el expediente de contratación relativo a la asistencia técnica para la supervisión de proyectos de Calle 30 que fue adjudicado a la UTE-CEMOSA Subterra Ingeniería S.L. en el año 2000. Desde Alcaldía prevén el archivo de la denuncia presentada por la concejal Marta Higueras.

"Es el circo político que siempre hace la izquierda cuando empieza el ciclo electoral. Esta sobreactuación por parte de la izquierda es el banderín de salida de esta campaña y precampaña electoral", ha cuestionado Carabante desde la Quinta de Los Molinos.

En su partido no contribuirán a ese "circo" y darán "todas las explicaciones, que ya se han dado, y se aclarará todo lo que hay alrededor de dicho contrato, que también ha sido aclarado".

USO "INDECENTE E INMORAL" DE LA JUSTICIA

Preguntado por el anuncio de Marta Higueras sobre que estaban estudiando elevar a la Fiscalía otros contratos del área, esta vez los de limpieza, Carabante ha contestado que esto "pone de manifiesto la utilización indecente e inmoral que hace esta señora de los tribunales de Justicia y de la Fiscalía".

"En el caso concreto de los contratos de limpieza lo que dijo fue 'voy a llevarlos a Fiscalía y todavía no los he mirado ni analizado pero los voy a llevar a Fiscalía'. Eso pone de manifiesto que esta señora solo se dedica a hacer ese uso indecente e inmoral, se dedica a difamar, a insultar y calumniar y, sobre todo, a poner denuncias absolutamente infundadas", ha rechazado el delegado.

Preguntado si este paso le puede afectar electoralmente --es portavoz de campaña de José Luis Martínez-Almeida--, Carabante ha subrayado que "no hay ninguna irregularidad y en eso coinciden todos los concejales, todos los grupos político".

"No se denuncia ninguna irregularidad y el expediente está inmaculado. A quien no ha cometido ninguna irregularidad en un contrato no le puede afectar ni política ni electoralmente", ha zanjado.