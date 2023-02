Arganda.- Aprobados inicialmente los Presupuestos para 2023 de 92,28 millones

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, en una sesión extraordinaria del Pleno, ha aprobado inicialmente los Presupuestos para el año 2023, que ascienden a 96,28 millones, con el voto a favor de PSOE, los votos en contra de PP y Vox, y las abstenciones de Ciudadanos y de la Concejala No Adscrita.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, contemplan un incremento de 3,1 millones de euros con respecto a 2022, y unos gastos consolidados de 96.054.989,49 euros, un total de 5,9 millones más que el año anterior.

El alcalde, Guillermo Hita, ha afirmado que "son unos presupuestos continuistas" porque están "muy orgullosos de las políticas que se están llevando a cabo en los últimos años".

"Los presupuestos tienen una premisa fundamental que es salir de la crisis, porque queremos reactivar una vez más la Economía de Arganda del Rey, ya que desde 2015 hemos conseguido que este sea un Ayuntamiento viable, puesto que antes estaba en situación de quiebra, con una deuda de 156 millones de euros, la cual está ahora en 90 millones", ha destacado Hita.

Son unos presupuestos que "apuestan por la recuperación económica", después de una crisis económica a nivel global, con una subida generalizada de los precios de todos los productos.

El alcalde ha detallado que son unos presupuestos que tratan de ayudar a la ciudadanía y a las empresas, porque se vuelven a bajar los impuestos, con un nuevo descenso del IBI para el 98,6% de la ciudadanía, lo cual suma una rebaja de casi el 35% desde el año 2015". Hita detalló que desde 2015 hay un 20% más de empresas en la localidad y un 25% más de trabajadores, y que las partidas sociales se han incrementado, con "políticas de crecimiento de un gobierno eficiente".

Para la concejal de Hacienda, Ana Sabugo, las Cuentas continúan e impulsan la participación de la ciudadanía en las decisiones de inversión, y vuelven a dar prioridad a las políticas de carácter social, aunque sin abandonar las políticas de futuro como son la mejora de la Educación, la formación o el incremento de la oferta cultural como políticas de inversión en capital humano.

Para la Concejala "la gran apuesta es la inversión", con casi 18 millones de euros, que sin duda mejorará la infraestructura viaria de la localidad. En este "ambicioso Plan de Inversiones" se incluyen, entre otras, la construcción del nuevo parque Víctimas del Terrorismo en la Avenida de Lisboa, el inicio del nuevo tanatorio, un plan de asfaltado con un presupuesto de 2,5 millones de euros, la obra del Museo de la Ciudad, la remodelación de diversas calles de la localidad y la mejora y modernización del mobiliario.

La concejala del Partido Popular Amalia Guillén argumentó su voto en contra porque "con respecto al presupuesto anterior no se ha ejecutado ni el 70% y de las inversiones presupuestadas sólo se ha ejecutado el 22%". Además, lamentó que "en ningún año se han traído los presupuestos en base 0 porque para el gobierno esto es un mero trámite".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel López, criticó los Presupuestos no se hayan consensuado con los demás partidos y remarcó que "es insuficiente la partida para el fomento del Empleo, debiéndose destinar al menos un 1% del presupuesto a ayudar a la creación de empleo en el municipio".

El portavoz de Vox, Francisco de Paula Serrano, ha afirmado que "un año más la previsión de ingresos no se va a cumplir porque sigue por encima de la realidad". De igual manera echó en cara que "no se haya ejecutado ninguna inversión de calado en el municipio" y que "los presupuestos no se adaptan a las necesidades de la ciudadanía".

Finalmente, la Concejala No Adscrita, Clotilde Cuéllar, valoró el esfuerzo realizado para hacer frente a la deuda pero justificó su abstención porque "son unos presupuestos inmovilistas que siguen la misma línea, por lo que nuestras diferencias se encuentran en las prioridades".