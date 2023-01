Alfonso Serrano defiende a Nacho Cano y Mario Vaquerizo, "machacados" por la izquierda al "osar" apoyar a Ayuso

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido este sábado a los músicos Nacho Cano y Mario Vaquerizo al haber sido "machados" por la izquierda tras haber "osado" apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha manifestado durante su intervención para cerrar una nueva cita de las 'Jornadas Populares' del PP madrileño que se han celebrado en Torrejón de Ardoz, y que han versado sobre meritocracia y esfuerzo.

Serrano ha destacado aquellas personas "que no siendo de izquierdas o de derechas se acercan a un proyecto" como el de Díaz Ayuso. Sin embargo, ha lamentado que "cuando personas de la cultura, del deporte, de la educación o del teatro apoyan a otras formaciones nadie las cuestiona".

Respecto a la meritocracia y el esfuerzo, Serrano se ha preguntado "en qué momento ayudar al que lo necesita, al que se puede quedar atrás, se ha convertido en arrinconar el esfuerzo o no premiar al mérito". "Algo ha cambiado para que eso suponga denostar a quien por méritos propios van por delante", ha criticado.

En este punto ha clamado que "nadie" va a "dar lecciones" al PP para evitar que las personas "se queden atrás en cuestiones como servicios sociales". "Siempre ayudamos a la gente a que prospere, pero no dejamos de premiar la excelencia. Aquí (en la región) no se abre un negocio viendo qué ayudas puede tener sino que no haya trabas", ha precisado.

Serrano ha criticado que "quienes no quieren premiar al brillante, acercan a la mediocridad", por lo que ha prometido "seguir defendiendo un proyecto consolidado de un partido unido" y trabajarán por ampliar la base.