Tractores y camiones agrícolas: todo lo que hay que tener

¿Qué componentes hay que buscar en los camiones?

Los camiones son vehículos utilizados para transportar grandes volúmenes de carga de distintos tamaños y pesos. Los tractores agrícolas, por su parte, constituyen un elemento fundamental en todas las explotaciones agrícolas, donde sirven para realizar trabajos duros en el campo. A pesar de sus diferentes propósitos, los tractores y camiones están sometidos diariamente a cargas pesadas y condiciones exigentes, lo que se traduce en un desgaste más rápido de los componentes de la máquina. Entonces, ¿por qué es tan importante sustituir periódicamente las piezas de camiones y tractores? ¿Qué componentes del equipo serán esenciales en este caso?

Los camiones son el principal medio de transporte de prácticamente todas las empresas. Al utilizarse con tanta frecuencia y a tan gran escala, los componentes de los camiones se deterioran bastante rápido, pero no todos fallan al mismo ritmo ni en la misma medida. Los neumáticos son especialmente susceptibles al desgaste: el uso intensivo y los largos trayectos diarios con cargas pesadas por carreteras que no siempre están en perfectas condiciones tienen un fuerte impacto negativo en el estado y la profundidad de las bandas de rodadura. Por lo tanto, es necesario revisar y sustituir periódicamente dichas piezas de camión para garantizar su propia seguridad y la de los demás usuarios de la carretera. Algunos componentes individuales del sistema de dirección y suspensión, como el tirante, las rótulas y los casquillos de goma, también suelen deteriorarse con rapidez. Asimismo, los componentes del sistema de frenado, es decir, las pastillas, los discos de freno y el embrague, deben sustituirse con bastante frecuencia, ya que de su buen funcionamiento depende no sólo el confort de conducción, sino también la seguridad vial. Si una avería se detecta rápidamente, puede evitarse una avería grave, lo que supone mayores costes de reparación y una espera más larga antes de que el vehículo pueda volver a utilizarse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que comprar piezas originales de camión no es barato, por lo que se han desarrollado muchos sustitutos de estos componentes. En este caso, es importante elegir sólo piezas de fabricantes acreditados y de buena reputación, como MyKamar, para estar seguros de contar con productos duraderos y de alta calidad.

Componentes de tractores agrícolas: ¿cuáles deben sustituirse con más frecuencia?

Realizar trabajos pesados en el campo cada día durante muchas horas es sólo posible con tractores agrícolas. Sin embargo, debido a la naturaleza del trabajo agrícola, los tractores, y más concretamente sus componentes individuales, son muy susceptibles de sufrir daños. Los componentes hidráulicos son algunas de las piezas más accesorios para tractores, que también son las que más rápido se desgastan. También debe prestarse especial atención a cualquier componente del tractor que entre en contacto directo con tierra, barro, polvo y otros tipos de suciedad, ya que esto puede afectar negativamente al rendimiento de la máquina. A su vez, el uso intensivo diario implica que casi todos los componentes del motor también requieren una sustitución periódica.