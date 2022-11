Díaz Ayuso desliza que Amyts no busca negociar y rechaza que se politice con la Sanidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deslizado que el sindicato convocante de la huelga en Atención Primaria (Amyts) no busca negociar y rechaza que se politice con la Sanidad, como cree que ha sucedido con el caso del hombre que ha fallecido en su casa en Arganda del Rey tras solicitar asistencia urgente al PAC sin médico.

En declaraciones a los periodistas, tras participar en el VII aniversario de Madrid Foro Empresarial, en el Hotel Wellington, la dirigente regional ha recordado que la semana pasada la Comunidad estaba negociando con uno de los sindicatos que han convocando la huelga que consideran que se puso en marcha "de manera unilateral", aunque respetan totalmente. "Nosotros hemos estado en todo momento a disposición de ellos y de todo el sector porque lo que queremos es mejorar nuestra Sanidad", ha declarado.

Ayuso ha reconocido que hay "problemas evidentes que lastran la Atención Primaria" pero ha rechazado que cale el mensaje de que toda la Sanidad "está mal" porque en Madrid cuentan "con un sistema sanitario de primer orden", lo que cree que saben "todos los ciudadanos" que acuden a él.

Sí ha apostado por mejorar la situación del Empleo de los profesionales sanitarios y ha avanzado que están preparando medidas para trasladarlas al conjunto de la Sanidad. Las necesidades de los sanitarios las desliga de la parte de la "politización".

La presidenta regional ha hecho hincapié en que el sindicato convocante rompió "de manera unilateral la semana pasada" de la misma manera que cambiaron de criterio y, además, ha criticado que incluso hayan "cambiado de consejería" en la que manifestarse, dado que hoy acuden a la de Hacienda y no a la de Sanidad. "Creo que no buscan por tanto negociar si no sé... no sé como quieren hacer las cosas desde este sindicato. Yo lo respeto pero creo que no es la solución", ha apuntado.

Preguntada por el caso de Arganda, Ayuso ha señalado que no ayuda mucho que se cuenten "mentiras" porque lo sucedido no se produjo "en ninguno de los centros" sino se produjo en un domicilio. Para la presidenta, lo que no se puede "es señalar" a los centros de atención extrahospitalaria si pasa algo ni ponerse "a echar gasolina" sobre ellos.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha rechazado que se mienta y ha considerado "muy perjudicial" que se haga una "politización" y se preocupe al ciudadano. En este punto, ha explicado que si una persona tiene un problema sobrevenido importante lo que debe hacer es llamar al 112 o acudir al hospital.