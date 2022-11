Guillermo Hita: “Hemos salvado a Arganda del Rey de la quiebra”

Hablamos con Guillermo Hita, regidor de Arganda del Rey, para hacer balance de la legislatura a pocos meses de las elecciones municipales de mayo de 2023.

El alcalde socialista ha calificado este periodo electoral de "complicado" por las inundaciones sufridas en el municipio, la crisis del COVID-19, el temporal de nieve Filomena y la actual crisis económica agravada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el regidor ha realizado una valoración positiva de estos años y de los proyectos puestos en marcha en la localidad.

P. ¿Qué valoración hace de esta legislatura?

R. Con una mirada hacia las cosas que están pendientes. Estamos intentando terminar todos los proyectos que humana y técnicamente se puedan realizar de aquí al final de la legislatura. Alguien pensará que tiene que ver con una circunstancia electoralista, pero no es así, ya que hay que cumplir con los hitos que nos marcamos al principio de la legislatura.

En las administraciones públicas hay varios hitos, el primero es el de los presupuestos anuales, que hay que cumplir con ellos y son ineludibles; y el segundo es el de finalizar el periodo para el que hemos sido elegidos, y este año se cumplen las dos cosas. Tenemos que aprobar los presupuestos y pasar por unas elecciones.

Hay que mirar todos los proyectos pendientes para terminar los que sean posibles antes del mes de mayo.

P. Ha sido una legislatura complicada con las inundaciones de 2019, la pandemia de covid, filomena y ahora la crisis agravada por la guerra de Ucrania.

R. Esta legislatura suelo decir que ha sido un poco baldía. Tuvimos dos inundaciones históricas en el plazo de un mes en 2019. Cuándo pensamos que habíamos pasado lo peor se presentó la pandemia, que ha sido uno de los dramas más importantes que se recuerdan en la historia de la humanidad del último siglo. Y si esto terminó, y empezamos a ver que salíamos de ello con la vacunación a finales de 2021, resulta que se agrava con la invasión de Ucrania por parte de Putin. Por todo esto, la legislatura ha sido un poco inútil para muchos proyectos, y no solo aquí en Arganda, en todo el mundo. También tuvimos Filomena, que arrasó Madrid, y que obligó a reparar muchas infraestructuras que se vieron afectadas. Ha sido una legislatura tremenda.

Cuándo me eligieron por mayoría absoluta en mayo de 2019 pensé que sería una legislatura plácida en el plano político gracias a nuestra mayoría absoluta, y que nos permitiría sacar muchos proyectos. Pues ni plácida ni muchos proyectos. Tendremos que repararlo en la próxima, que para eso nos presentaremos en las próximas elecciones y recuperar el tiempo perdido.

P. Principales proyectos puestos en marcha durante la legislatura.

R. Si echamos la vista atrás y vemos todas las cuestiones que se han puesto en marcha igual no hemos perdido tanto el tiempo. Cuándo decía que comenzamos la legislatura con las mayores inundaciones que se recuerdan, esto ha supuesto el impulso del proyecto de defensa contra las inundaciones y de renovación del alcantarillado, que progresa a un ritmo muy adecuado. Son 23 millones de euros que, conjuntamente con el Canal de Isabel II, está desarrollando este Ayuntamiento.

Ahora mismo acabamos de aprobar también el mayor contrato que se ha realizado en este Ayuntamiento, que es el de limpieza viaria y recogida de residuos. Son cerca de 70 millones de euros a lo largo de diez años para poner este aspecto al nivel que se merece una ciudad moderna de 60.000 habitantes. Llevábamos con un contrato atrasado más de 20 años, y que el anterior gobierno municipal redujo en la anterior crisis un 20%, lo cual pareció una locura en aquel entonces y se ha demostrado que lo fué. Además, lo hemos tenido que ir arrastrando hasta ahora. Tenemos muchas esperanzas puestas en este nuevo contrato que está ya firmado y que comienza este 15 de noviembre.

Otro proyecto crucial para la estrategia de ciudad de Arganda del Rey es el contrato de eficiencia energética, que es una cuestión de ahorro importantísima. Permite ahorrar el 70% de la energía eléctrica del alumbrado público. El Gobierno acaba de aprobar en un Real Decreto unos objetivos de ahorro en el alumbrado público y nosotros ya los tenemos conseguidos. Además, vamos a cambiar todo el alumbrado público a la tecnología LED, y antes de que termine este 2022 tendremos los 9.000 puntos de luz adaptados a esta tecnología. También, medioambientalmente es un proyecto sostenible ya que eliminamos la contaminación lumínica, un aspecto también importante.

También se han realizado diferentes proyectos de asfaltado, la renovación cultural del municipio o hemos adecuado la situación fiscal a los tiempos que corren bajando el IBI a los ciudadanos.

P. ¿Qué queda por hacer?

R. Estoy disgustado porque no se ha comenzado la obra del proyecto del tanatorio ya que la Comunidad de Madrid aún no lo ha aprobado y estamos pendiente de que se produzca esa aprobación para que comience su construcción lo antes posible. Hay cuestiones que no dependen directamente de este Ayuntamiento si no a toda la lentitud del Programa de Inversión Regional, que es con lo que se va a financiar esta obra, y que la Comunidad de Madrid no solamente lo tienen paralizado aquí en Arganda, también en otros muchos municipios durante meses y años.

Si hacemos un balance de esta legislatura teniendo en cuenta las circunstancias adversas que nos hemos encontrado, bajo mi juicio, podríamos hacer un balance positivo de la situación de Arganda, ya que hemos conseguido uno de los hitos más importantes de la historia de esta ciudad, que es salvarla de la quiebra. En el 2015 estábamos en la lista de las ciudades menos sostenibles financieramente de España y el informe de 2021 dice que presentamos un riesgo de sostenibilidad financiera moderado. Cuándo entramos en el Gobierno en el 2015, este municipio debía 156 millones de euros y ahora estamos cercanos a los 90, lo que supone una reducción de cerca de los 66 millones de euros en este periodo sin haber subido impuestos y sin hacer recortes en los servicios públicos. Podemos estar orgullosos.

P. ¿Se ve otra vez como alcalde después de las elecciones de mayo de 2023?

R. Oigo mensajes muy favorables de la ciudadanía. Yo tenía una sensación en el 2015 que me hacía ver que sería alcalde. En esta ocasión escucho esos mismos rumores, lo cual me agrada. Los tiempos que corren en la política son los que son. Estamos luchando con una crisis importante y algunos gobiernos están haciendo todo lo que pueden por hacer más fácil a la ciudadanía pasar por estos tiempos.

Las elecciones a nivel local son completamente diferentes y no tienen nada que ver con la política nacional o regional. Tengo que recordar que aquí, en el 2019, sacamos unos resultados muchísimo mejores que los que sacó ningún otro partido en Arganda del Rey, obteniendo una mayoría absoluta impecable, y es algo que agradeceré siempre.

Claro que me veo como alcalde y por eso me presento. Quiero seguir realizando aquí mi labor como funcionario público electo y voy a poner todo encima de la mesa para ganar las elecciones. Y tengo que dejar claro que yo solamente me presento aquí, no tengo una opción B. No voy a hacerlo ni en la Asamblea de Madrid ni en el Congreso de los Diputados ni a Eurodiputado, nada. Yo soy candidato a la alcaldía de Arganda del Rey y nada más.

Llevo muchos años formándome y trabajando para tener toda la preparación que exige un cargo de estas características. Yo soy de los que piensan que para un cargo de alcalde hace falta ilusión, pero también tienen que haber una preparación con un respaldo de experiencia política y de trabajo.

P. ¿Cuál es su proyecto de ciudad para Arganda del Rey?

R. Cuándo me presenté en el 2015 lo hice con un eslogan que lo he venido reproduciendo durante todos estos años, y es que quería hacer de Arganda una ciudad más luminosa. Quería una ciudad más atractiva para vivir y más transparente, en el que la luz pasara por todos los sitios. Este ha sido un camino muy largo en el que hemos dado pasos de gigante. Ahora la gente vive más cómoda y desde la administración les queremos tratar con más cariño y reconocimiento. Al final son los argandeños y argandeñas los que son dueños de esta localidad.

Queremos seguir haciéndolo así, mejorando en servicios públicos y haciendo cada vez una ciudad más moderna, con proyectos de ciudad inteligente y sin perder la esencia de municipio. También gestionar la ciudad de forma integral sin que la ciudad crezca de forma desproporcionada, y por eso vamos a realizar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que no multiplique la población de Arganda ni que la haga llegar a 100.000 habitantes.

Todo esto tiene que ver con hacer una ciudad más moderna, más luminosa, más vivible y, sobre todo, más humana.

P. ¿Cree que el proyecto de Lobato ha supuesto un cambio y será capaz de vencer al del Partido Popular?

R. El proyecto de Lobato ha supuesto una revitalización porque trae una experiencia nueva porque ha sido alcalde de un municipio mediano de la Comunidad de Madrid y todo lo que sea hablar de municipalismo me gusta porque conocemos lo que quiere la gente y eso es importante.

Juan Lobato lleva poco más de un año como Secretario General del Partido Socialista de Madrid y hace poco que ha sido nombrado candidato. El camino hacía las elecciones de mayo es el que es, pero llegaremos en las mejores condiciones a esa cita electoral.

Hay que recuperar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la gente, la clase trabajadora, los que necesitan una atención sanitaria de calidad, para los que quieren llevar a sus hijos a colegios públicos, para los que quieren un buen transporte público de calidad.

Yo apoyaré a Juan Lobato desde Arganda del Rey porque mi labor está aquí. Él tiene un gran equipo para conseguir este gobierno y yo me voy a dedicar en cuerpo y alma a la alcaldía de esta localidad.

P. ¿Podrá el PSOE recuperar el terreno a Más Madrid en la región?

R. Desde mi experiencia, aquí en Arganda Más Madrid no tienen representación. Hemos conseguido que todo el marco electoral de la izquierda y el centro esté representado por el partido socialista. En las elecciones de 2021 aquí en Arganda Más Madrid no sacó más voto que el PSOE, pienso que esa situación fué circunstancial y que la verdadera fuerza de izquierda que aspira a obtener el gobierno de la Comunidad de Madrid es el partido socialista, y que así será en el 2023.