Método POSE, la solución sin cirugía contra la obesidad

¿Necesitas una solución sin cirugía contra la obesidad? Entonces estás en el lugar correcto porque te damos una de las mejores opciones y asimismo , con resultados visibles desde el primer momento. El método POSE llega para revolucionar tu vida, cambiar tus hábitos y también tu cuerpo de una manera radical pero siempre saludable.

Se trata de un método revolucionario y destacado en las Clínicas Dorsia. Porque son número uno en tratamientos de obesidad en España. Todo ello es gracias al excelente equipo médico que te ayudará en todo momento y en cada paso del proceso, para poder conseguir esos resultados con los que llevas tanto tiempo soñando. ¿Quieres saber un poco más?

¿Quieres cambiar tus hábitos y mejorar tu vida?

¿Te cuesta perder peso? ¿Has hecho todo lo posible pero no ves el progreso en la báscula? Entonces sí, tienes que dar el siguiente paso y este viene en forma del conocido como método POSE. Para ello, siempre debes ponerte en manos de expertos, porque son los que van a valorar tu caso, de una manera personalizada y siempre ajustando todo el proceso a tus necesidades. En las Clínicas Dorsia contarás con esos expertos que mencionamos y que se componen no solo de cirujanos sino también de otros profesionales como son los psicólogos y nutricionistas. Porque se trata de un proceso que cuenta con varias partes, de manera que con todas y cada una de ellas nos aseguramos que dejamos el peso atrás pero que no lo volveremos a recuperar. Ya sabiendo todo esto, nos damos cuenta de que el paso hacia esa mejoría de nuestra vida y nuestra salud está al alcance de nuestras manos.

¿Por qué elegir el método POSE?

Quizás creas que todas las soluciones contra la obesidad son parecidas y no, estás totalmente equivocada. Lo que han conseguido en las Clínicas Dorsia con un método como este, es algo totalmente innovador y con unos resultados realmente efectivos. ¿Por qué elegir el método POSE? Pues por un lado te diremos que se trata de una reducción de estómago pero sin cirugía, ya que se realiza por vía endoscópica y en pocos minutos. Este proceso lo que viene a realizar son una especie de pliegues en la zona superior y también en la inferior del estómago.

Los pliegues que se realizan en la parte superior hacen que la paciente tenga una sensación de saciedad mucho más rápida. Mientras los pliegues de la parte inferior están destinados a ralentizar el vacío gástrico del estómago lo que se traduce como una reducción de apetito o que este aparezca más tarde de lo habitual.

Tampoco nos podemos olvidar, por otro lado, que debemos de olvidarnos del miedo o pavor que generan los postoperatorios. En este caso será mucho más sencillo que otras muchas técnicas porque al no ser invasiva podrás volver a tu vida y rutinas antes de lo que piensas.

La reeducación alimentaria es necesaria para perder peso y evitar el efecto rebote

Es cierto que el Método POSE se compone de varias partes. Una de las cuales, que ya hemos mencionado, es la reducción del estómago a través de la realización de unos pliegues en él. Pero el paso hacia un peso y una salud perfecta no queda ahí. El excelente equipo médico que encontrarás en las Clínicas Dorsia te seguirá guiando para que consigas tus objetivos. Porque podemos decir que has dado el paso más importante pero aún quedan algunos más que seguir y no estarás sola en el proceso, tal y como te comentamos. Vas a contar con unas reuniones de seguimiento y es imprescindible que acudas a todas ellas.

La reeducación alimentaria es otro punto crucial y para ello tendrás todo el asesoramiento nutricional que necesitas. Porque no es cuestión de que pases hambre sino que aprendas a comer. Algo que parece sencillo pero que no siempre lo es y menos, cuando queremos llevarlo a la práctica. Todo esto se hará de una manera gradual para que te vayas acostumbrando. Así que, a modo de resumen, tendrás un plan de alimentación y el apoyo psicológico necesario para que tu fuerza de voluntad y tu autoestima estén siempre en buenos niveles. ¿Por qué es necesaria la unión de ambas? Porque conseguirás mejores resultados en menos tiempo. ¡Te olvidarás para siempre del sobrepeso y no tendrás efecto rebote, asegurado!

¿Qué pasa si necesito perder muchos más kilos?

No hemos mencionado la cantidad de kilos que puedes perder con el método POSE, porque es cierto que en cada persona puede variar. Pero sí te diremos que está totalmente recomendado para pacientes que cuentan con exceso de peso entre los 15 y 35 kilos. Por lo que dicho de otra manera, su índice de masa corporal estará en torno a los 30 y 40. Pero, ¿y si necesito perder más peso porque mi índice supera los 40?

No debes preocuparte porque el equipo médico de las Clínicas Dorsia también tienen una sorpresa para ti. Ya que han implementado una nueva modalidad para todo aquel que lo necesite. Eso sí, siempre habrá un diagnóstico previo para evaluar tu caso. Si llegado el momento fueras apto o apta, entonces tendrías dos opciones:

- Ultimate POSE de 15 plicaturas: Se trata de un refuerzo del POSE básico y es perfecto para pacientes de IMC hasta 40.

- Ultimate POSE de 18 plicaturas: Será idóneo para pacientes con IMC hasta 45.

El médico estudiará tu caso, hará los exámenes pertinentes y te comentará abiertamente cuál es la situación y la mejor solución para ella.

¿Cuáles son los grandes beneficios del método POSE?

Seguro que ya has ido anotando algunos de ellos, pero a grandes rasgos te diremos que con este tratamiento se consigue reducir un 44-55% del exceso de peso corporal. Un proceso que será gradual, con el que además aprenderás a comer, te sentirás mucho más vital y tu autoestima subirá como la espuma. Sin olvidar que no tendrás efecto rebote, por lo que no volverás a pillar los kilos perdidos. ¡Tendrás todas las herramientas en tu mano para que el cambio sea definitivo y siempre guiada o guiado por los mejores especialistas que tienen a su espalda más de 75.000 procedimientos cada año!