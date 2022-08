El Madrid ya tiene el futuro asegurado

Archivado en:

La salida de Casemiro dolió en el madridista, por lo que consiguió el brasileño vestido con la elástica merengue.

Pero el Madrid ha venido pensando en el futuro y aunque parte de la plantilla es “vieja” ahí están los reemplazos entrenando y jugando con las leyendas.

Jóvenes adquisiciones y buen trabajo de la cantera están haciendo que el Madrid se potencia para un futuro y evite sufrir en un cambio inevitable de generación que muchos equipos sufren. La inteligencia deportiva del equipo están haciendo lo posible para no caer en un bache del que a veces cuesta trabajo levantarse.

Evitando errores del pasado

En la era Galáctica, el equipo estaba plagado de estrellas y tenían un motor en el medio campo que era el equilibrio del equipo. Claude Makelelé era quizá el jugador más importante en un equipo que tenía a Figo, Zidane y Ronaldo.

Cuando se decide venderlo, el mismo Zizou mencionó “Estamos vendiendo el motor de la Ferrari”. Muchos especialistas dijeron que su salida no afectaría, pues ese equipo estaba diseñado para ganar, pero pronto se percataron que habían desestimado la importancia del mediocampista francés.

Sin Claude, los galácticos perdieron mucha fuerza, pues no había nadie que hiciera el trabajo sucio del equipo, ningún jugador de esa plantilla podía cubrir el terreno que cubría Makelelé y recuperar con esa calidad y distribuir con esa eficacia. Habían perdido a la brújula.

Pasaron muchísimos jugadores y hasta se improvisaron en esa posición, pero no fue hasta la llegada de Xavi Alonso que se encontró a alguien en esa zona con garantías. El español quizá no era una aspiradora, pero su manera de distribuir el juego y lanzar al equipo desde esa zona hizo que el Madrid tuviera éxito,

Para ese entonces ya se había comprado a un joven Casemiro, pero estaba de préstamo en el Porto para foguearlo. En cuanto regresó al cuadro merengue, revolucionó la media, pues hacía recordar a ese Makelele que tanto añoraron en el Bernabéu.

Con Alonso, Modric estaba más sacrificado en labores defensivas junto con Kroos, y aunque eran importantes no brillaban, pues estaban muy retrasados y cuando tenían la pelota había que avanzar muchos metros para hacer daño.

Con Casemiro todo cambio. Liberaron al croata y al alemán, pues el brasileño era el recuperador, solo tenía que darles la pelota y ver como la magia ocurría. Modric y Kroos alargaron su carrera gracias a la labor del medio carioca que se sacrificaba por el equipo.

Pensando en el Futuro

Con todos los títulos que ganó el amazónico en el Bernabéu, de inmediato se pensó que no sería eterno. Así que inició la planeación para encontrar su reemplazo, dentro de casa y de fuera.

Se buscaba un jugador con las características de él. Fuerte, y con la capacidad de robar el balón, para después de distribuirlo con mucha coherencia, pero igual el trabajo de Xabi Alonso está presente y querían a alguien capaz de organizar el juego y con buen pie para lanzar al equipo desde el mediocentro. Una tarea complicada.

Para eso trajeron a Eduardo Camavinga la temporada pasada. El francés ya demostró los galones con los que juega en la semifinal contra el City. No le espanta la presión y quiere responsabilidad.

Ancelotti le empezó a dar muchos minutos porque sabía que era el futuro de la media cancha merengue. Es rápido, fuerte y distribuye con muchísimo criterio, aparte físicamente, aunque no lo parezca, es muy fuerte, la combinación perfecta.

No contentos con esto, esta temporada ficharon a Aurelien Tchouameni, otro pivote joven. Casi 100 millones por un jugador de 22 años, la única razón de esta compra es que quieren estar cubiertos y no depender de Camavinga que también puede jugar y cubrir el trabajo de Kroos que ya tiene 32 años.

Cuando llegó la oferta del Manchester United por 80 millones por Casemiro, el Madrid no se lo pones, era un negocio perfecto. Si, se desprendía de una de sus leyendas, pero estaba cubierto, aparte hacía caja y de rebote, el brasileño, aumentaba considerablemente su sueldo, una especie de premio indirecto por sus contribuciones a la causa merengue.

En Valdebebas no solo se pensó en la posición de Casemiro y de Kroos, sino que también en la de Modric que ya cuenta con 36 años. Ahí entra Federico Valverde, que ha demostrado que puede jugar en donde lo pongas con muchísima calidad.

El uruguayo es un jugador de clase mundial que pasó por el Castilla, y ahora para no dejarlo ir, porque media Europa lo quiere, se le renovó hasta el 2027. “El pajarito” es de los considerados nuevos líderes y nueva guardia y estará vestido de blanco por mucho tiempo.

No solo es en la media cancha esta renovación madridista. En la defensa cuando se fue Ramos no se volvieron locos y se fueron por David Alaba, qué cierto, tiene 30 años, pero es un jugador con mucho nivel y puede aportar y enseñar mucho a los jóvenes como Vallejo que vienen haciendo mucho ruido y quizá en unos años puedan ser titulares del equipo.

Mismo caso con Rudiger, el alemán tiene 29, pero su nivel va en franco ascenso, el central es visto como parte de la renovación y de los líderes a futuro del equipo. Eder Militao apenas cuenta con 23 y ya está establecido como un indispensable en el cuadro de Ancelotti, ¿El reemplazo de Alaba?

En las laterales tienen jugadores como Ferland Mendy que tiene apenas 23 años y ya es de ese tipo de jugadores que se nota si no están en la cancha y de casa tiene a Dani Carvajal que con apenas 30, es una total institución del Madrid, pues es formado en casa y lo ha ganado todo con el club.

A todos ellos les queda mucho tiempo en el club y van a cobijar a los jóvenes del Castilla que van subiendo y eso crea mucha competitividad en el equipo que no quiere perder su hegemonía en España ni en Europa.

En la delantera el que se pensaba que quizá es irremplazable es Karim Benzema. El que seguramente será Balón de Oro tiene una influencia bárbara en el juego del Real Madrid, se ha echado el equipo a los hombros y no hay nadie a su nivel en estos momentos.

Pero el que viene pisando fuerte es Vinicius Jr. El brasileño de a poco ha demostrado que no teme a la responsabilidad y está listo para ser el próximo referente del ataque. Como sus escuderos hay muchísima juventud, como Mariano y Rodrygo. No pudieron fichar a Mbappé, al que veían como el heredero de Karim, pero el joven brasileño quiere demostrar que no necesitan a “Donatello”, y cada partido reafirma su nivel y posición dentro de la plantilla.

En cada línea el Real Madrid tiene un jugador joven que ya es campeón de Europa y del que se habla bastante. La inteligencia deportiva del club, quiere evitar un cambio de guardia doloroso, para esto ya tiene al equipo del futuro jugando con las leyendas, aprendiendo de ellos y lo que es mejor ganando títulos con ellos.

Así se arma una dinastía en Madrid.