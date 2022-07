Liberan a una mujer explotada sexualmente en el polígono industrial de Marconi

Detienen a una pareja que obligaba a la mujer a entregar 500 euros diarios sin poder abandonar la prostitución

Agentes de la Policía Nacional han liberado a una mujer que estaba siendo explotada sexualmente y han detenido a una pareja rumana por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución en el polígono empresarial-colonia Marconi de Madrid.

Así, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, ha sido detenida una pareja que, presuntamente, obligaba a la mujer liberada a entregar 500 euros diarios sin poder abandonar la prostitución hasta que no los consiguiera.

La víctima fue engañada por su propia hermana para que viniera a España a trabajar como camarera y, tras llegar a Madrid, fue encerrada, golpeada y amenazada para ejercer la prostitución. Gracias a una llamada al Servicio de Víctimas de Trata de Seres Humanos (900 10 50 90), la Policía Nacional pudo liberar a la víctima de su situación.

En la operación han colaborado las autoridades rumanas y la Agregaduría de Rumanía en España. La investigación comenzó tras recibir una llamada anónima el Servicio de Atención de Víctimas de Seres Humanos.

Gracias a la información obtenida, la Policía Nacional detuvo a una pareja rumana por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución y detención ilegal y se recuperó la tarjeta de identidad de la víctima, que la pareja tenía retenida.

Los precios de los servicios sexuales --que no podían durar más de 10 minutos-- eran entre 20 y 30 euros, lo que le exigían hacer un gran número de servicios para poder reunir los 500 euros diarios que debía entregar a los detenidos, pues hasta que no los consiguiera no podía abandonar la calle.

Cada vez que terminaba un servicio debía llamar a los detenidos, quienes la controlaban constantemente y le impedían hablar con cualquier persona que no fueran sus clientes. Le instruyeron también para que dijera a la policía, en caso de que le preguntaran, que estaba allí por voluntad propia para mantener a su hija.

COLABORACIÓN CIUDADANA CONTRA LA TRATA

Gracias a la llamada telefónica al Servicio de Víctimas de Trata de Seres Humanos, la Policía Nacional ha liberado a la víctima de esta situación. Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90, disponible las 24 horas del día y que no deja rastro en la factura de teléfono, a través del cual se pueden dirigir las víctimas de trata de seres humanos o cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un posible caso de esta actividad delictiva.

Gracias a este número de teléfono, se han realizado 5.243 contactos entre el 1 de julio del año 2021 y el 30 de junio de este año.

También, para facilitar la colaboración ciudadana, se puede contactar con la Policía Nacional de una forma anónima y confidencial a través del correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de este año, la Policía Nacional ha llevado a cabo un total de 1.613 investigaciones por los delitos de trata de seres humanos y por explotación --sexual o laboral--, en las que han sido detectadas 11.110 víctimas, se ha detenido a 1.440 personas e investigado a 6.748 relacionadas con este tipo de delitos.